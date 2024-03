¿Son sólo amigos o Meryl Streep tiene nuevo novio? Esto es lo que se sabe

La actriz y cantante Meryl Streep y el escultor Don Gummer formaron una de las parejas de Hollywood más sólidas desde 1978, sin embargo, en octubre del año pasado anunciaron que ya no vivía juntos, poniendo fin a un matrimonio de 45 años. Ahora, la actriz vuelve a sonreír, pues se le ha visto muy bien acompañada por otro famoso actor.

Podrían ser sólo dos amigos que comparten gustos en común, como ir al teatro, pero lo cierto es que la buena química de Meryl con el también actor, Martin Short (73), es innegable y para muestra, están las imágenes de sus salidas.

Ambos son leyendas en Hollywood, con trayectorias sólidas y exitosos proyectos en puerta. De hecho, fue uno de esos proyectos en el que los volvió a acercar, hablamos de la serie Only Murders in the Building, en la que comparten créditos con Selena Gomez y Steve Martin.

Ya sea por tener una profesión en común, mismas aficiones y una serie en la que compartes créditos, Meryl Streep y Martin Short comparten un círculo cercano, por lo que no es extraño verlos coincidir en eventos y retratarse juntos, pero se les ha visto disfrutar en grande presentaciones de teatro en Broadway.

Recientemente, Martin Short y Meryl Streep han salido juntos, pero se conocen de años (imagen de 2015). Getty Images

Las trágicas historias de amor de Martin Short y Meryl Streep

Martin Short es un prolífico actor que nació en Toronto y, a lo largo de su carrera, ha destacado por su faceta cómica tanto en cine como en teatro. Sin embargo, en la vida amorosa del actor hay un trágico episodio que emocionalmente lo marcó, la muerte de su esposa Nancy Dolman.

Con Dolman tuvo 3 hijos y estuvo casado de 1980 a 2010, hasta que la también actriz perdió la batalla contra el cáncer. “Nuestro matrimonio fue un triunfo”, comentó en entrevista para AARP en 2019. Y continuó: “Creo que cuando las personas mueren, se acercan a las personas que las aman. Esta idea de que simplemente termina y no hables de eso es incorrecta. Eso se basa en la negación de que todos vamos a morir. Entonces, para mí, ella todavía está aquí”.

Por su parte, la vida de Meryl Streep no está exenta de tragedias, pues antes de casarse con Don, cuando tenía 29 años, la actriz protagonizó un intenso romance con el actor John Cazale, quien era 14 años mayor que ella.

Al poco tiempo de dar iniciado su noviazgo, Cazale fue diagnosticado con cáncer de pulmón en fase terminal. “Ella siempre fue una persona tenaz, persistente y esperanzada, y creo que simplemente aplicó todo su espíritu y fuerza para cuidarlo”, comenta Michael Schulman en la biografía Her Againg (citada por New York Post).

John Cazale falleció un 13 de marzo de 1978. Poco tiempo después de su trágica muerte, la actriz conoció a Don... y lo demás es historia.

Con toda la experiencia que tienen en el mundo del espectáculo, ni Meryl Streep ni Martin Short se han pronunciado sobre los rumores que los relacionan sentimentalmente. Sin embargo, las imágenes y la complicidad de los dos actores no deja de ser motivo de conversación.