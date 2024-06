¿Tamara Falcó está embarazada? Esto reveló la VI marquesa de Griñón

A un año de su boda con el empresario e influencer Íñigo Onieva, Tamara Falcó reveló si está embarazada y lo hizo a través de un popular programa de televisión.

En fechas recientes, los seguidores de la pareja empezaron a especular respecto luego de que la marquesa de Griñón compartiera en sus redes sociales una foto en el elevador en la que aparecía su esposo rodeándola con los brazos y colocando las manos sobre su barriga mientras ella hacía la señal de amor y paz.

Hecho que fue suficiente para que las redes estallaran con la sospecha de que un heredero venía en camino, por lo cual, durante el programa “El hormiguero” se le cuestionó: “Bueno, Tamara, empieza tú, ¿estás embarazada ? Porque esa foto que subiste…”

¿Tamara Falcó espera un hijo con su esposo Íñigo Onieva?

Según el portal Lecturas, la respuesta de Tamara dejó helados a los asistentes ya que afirmó "¿sabes que es lo que más me fastidia? Que estoy en plena operación bikini y la gente no para de preguntarme si estoy embarazada. Me dicen “Enhorabuena’...”. Luego de estas palabras y en un tono más serio confesó: “Estamos... Nosotros encantadisimos si fuera verdad, pero es solo un gesto amoroso”, remató.

Instagram @tamara_falco

Tamara Falcó e Íñigo Onieva comenzaron a salir públicamente en 2020, y su relación rápidamente se convirtió en un tema de interés para la prensa del corazón en España.

En septiembre de 2022, la pareja anunció su compromiso, pero días después, surgieron videos de Onieva besando a otra mujer, lo que llevó a una ruptura pública y muy comentada.

A principios de 2023, la pareja anunció que se habían reconciliado y retomado su relación, lo que también fue ampliamente cubierto por los medios y sus seguidores, quienes están pendientes de su matrimonio.