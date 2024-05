Tamara Falcó rompió el silencio sobre su posible divorcio con Íñigo Onieva, ¿qué dijo?

En las vísperas de cumplirse su primer año de matrimonio con el empresario e influencer Íñigo Onieva, Tamara Falcó ha roto el silencio respecto a los rumores de divorcio que rodean a su relación desde el momento en el que la pareja dijo el “sí, quiero” en el palacio de El Rincón, aquel 8 de julio de 2023.

Antes de adentrarnos en las últimas declaraciones hechas por la VI marquesa de Griñón durante su participación en la tertulia de Antena 3 con Juan del Val, Nuria Roca y Cristina Pardo, cabe mencionar que muchas de las altas y bajas de la relación entre la aristócrata y su polémico esposo tienen que ver con la diferencia de edad que existe entre ellos, ya que ella tiene actualmente 42 años y él 34.

También vale la pena hacer mención de la infidelidad que existió por parte de él, la cual fue perdonada por Tamara, según lo relatado por ella misma en varias entrevistas. Una variable que lo único que ha hecho es alimentar los supuestos sobre una latente separación entre ambos.

Los rumores sobre un posible embarazo y divorcio rodean a Tamara Falcó Instagram

¿Qué dijo recientemente Tamara Falcó acerca de su posible divorcio?

Tamara Falcó no teme en dar su opinión sobre una posible separación de su esposo, Íñigo Onieva

En este espacio televisivo, donde los colaboradores de ‘El hormiguero’ comentan la actualidad, Falcó se atrevió a intervenir en una conversación acerca de los divorcios, dando a entender que si su esposo decidiera separarse de ella, no la pasaría nada bien.

Al comenzar la plática acerca de los casos de separación entre las parejas sevillanas, Tamara no dudó en referenciar el caso de su relación, a pesar de no ser originaria de dicha región española, diciendo: “Soy socia de un club. Ahora me he casado y si Íñigo quisiera formar parte de ese club, paga una cifra”, haciendo referencia a las membresías compartidas de algunos recintos sociales y deportivos.

“Si nos separamos, se fastidia y el club se queda el dinero y Íñigo fuera, adiós”, ha continuado, desvelando una de las condiciones de su matrimonio, la cual consiste en el compartimento de ciertos gastos dentro del hogar.

¿Qué opina Iñigo Onieva sobre los rumores de divorcio que rodean su relación?

El pasado mes de febrero, en medio de toda una ola de rumores que vislumbraban una pronta separación entre Iñigo y Tamara Falcó, el empresario fue invitado al podcast ‘En todas las salsas’, en el cual decidió develar la verdad acerca de la crisis dentro de su relación con la marquesa.

El yerno de Isabel Preysler aseguró en aquel entonces, a punto de cumplir 7 meses de matrimonio, él y la hija de Carlos Falcó atraviesan uno de sus mejores momentos: “Estamos magníficamente” confesó el joven hombre, desmintiendo así los rumores que les han perseguido en los últimos meses, los cuales han querido acallar a toda costa, publicando en Instagram fotografías de sus viajes e instantes en pareja.