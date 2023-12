¿The Crown tendrá temporada 7 en Netflix? Esto dice Imelda Staunton

The Crown comenzó en 2016 como una serie experimental sobre los acontecimientos de la Familia Real británica, y desde entonces, su creador, Peter Morgan, ya visualizaba hasta qué punto de la historia real iba a contar. Sin embargo, luego de que la serie estrenara finalmente la temporada 6 en Netflix el pasado 14 de diciembre, han surgido dudas sobre si habrá o no más episodios.

Desde la primera temporada de The Crown, los espectadores quedaron fascinados con el estilo narrativo y los acontecimientos que la serie presentaba a lo largo del ascenso de Isabel II a la monarquía británica.

No obstante, la serie tomó un fuerte impulso cuando el personaje de Lady Di, interpretado por Emma Corrin en la temporada 4, apareció en escena para robar el protagonismo. Su sucesora, Elizabeth Debicki, hizo lo propio en el resto de la historia.

Aunque Morgan ya ha aclarado sobre sus deseos de continuar la historia de The Crown desde otro punto de vista, por el momento, ha quedado claro que no hay planes de seguir con la serie a corto plazo.

Imelda Staunton también salió a aclarar sobre lo que piensa sobre una posible continuación de la serie de Netflix.

¿The Crown tendrá temporada 7?

No. Hasta ahora, no hay planes de continuar con la historia de The Crown en Netflix. La plataforma de streaming y su creador han confirmado en repetidas ocasiones que desde un inicio se tenía pensado contar hasta este punto de la historia, sobre todo por la muerte de Isabel II en septiembre de 2022.

“Hizo más que suficiente”. Imelda Staunton

Staunton dio su perspectiva sobre la posibilidad de una continuación de esta historia en una entrevista con ‘Radio Times’: “No creo que lo haga. Creo que habría que sujetarlo y atarlo (a Peter Morgan) si pensara en hacerlo”.

Imelda Staunton dice que la historia de The Crown ha finalizado en Netflix. (Netflix)

Staunton, quien es conocida por su papel de la profesora Umbridge en Harry Potter, explicó que es muy probable que el creador “pasará página”.

“Dedicó muchos años de su vida y lo examinó de muchas maneras, de una forma dramática, imaginativa y experimental. Corrió riesgos y ofreció el drama más sofisticado con tal integridad que, creo, lo dejaremos así. Hizo más que suficiente”, sentenció.

En una charla reciente con los medios de comunicación, Morgan había aclarado este rumor de una continuación diciendo que no estaba cerrado a la idea de contar más detalles sobre los Windsor, pero no en los próximos años.

“Obviamente, tengo algunas ideas y soy lo suficientemente viejo para saber que es estúpido decir ´nunca´”, dijo.

Es así como The Crown termina poco más de una década detrás de la realidad, con el objetivo de que la trama no se involucrara con la vida real.