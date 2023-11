Todo lo que tienes que saber para disfrutar del concierto de Luis Miguel: setlist, accesos y más

Ha llegado el momento de que todas las fanáticas de Luis Miguel presencien el regreso del astro a los escenarios mexicanos, suceso histórico, debido a que el popular cantante no ha tocado tarimas nacionales desde hace cinco años, cuando en 2018 cientos de fans manifestaron sentirse insatisfechas con la actuación del intérprete, quien incluso se especuló que había acudido a las inmediaciones del Auditorio Nacional en estado de ebriedad.

Sin embargo, hoy todo es diferente, pues la gran calidad de shows ofrecidos por “El Sol”, como parte del “Luis Miguel Tour 2023”, comenzado en Argentina, han dejado una alta expectativa respecto a lo que está y las siguientes noches podrían presenciar las fans mexicanas.

Comenzando por el setlist que contempla todo un repaso por los más grandes éxitos del cantante, entre los que se encuentran temas como: Suave, Culpable o no, Dormir contigo, Dame, Hasta que me olvides, No sé tú, Todo y nada, Nosotros, Amantes del amor, La Bikina, Que Nivel de Mujer, Quiero, entre otros; comenzando con Será que no me amas y terminando con Cucurrucucú Paloma, de acuerdo a los shows presentados en otras latitudes.

Luis Miguel ya ha deslumbrado a todas sus fans en Latinoamérica con su tour 2023 Getty Images

Luis Miguel en México, ¿Qué debes saber antes de asistir al concierto?

Los boletos

Aunque los boletos para asistir al tan esperado evento volaron en cuanto se pusieron a la venta, en mayo pasado, a penas ha llegado el verdadero momento de la preparación, teniendo en cuenta que antes de que transcurran las 24 horas antes del show, debes acudir a los puntos autorizados para imprimir tus entradas, portando una identificación oficial y la tarjeta con la que realizaste la compra.

Una vez que poseas tus boletos en físico, no olvides llevarlos siempre contigo antes de entrar al recinto. En caso de ir en grupo, es preferente que cada persona cargue consigo su propia entrada y no permita en ningún momento que le sea retirada.

Recuerda que si acudirás a los shows en Monterrey, ya está disponible la opción de FunTicket ID, el cual es un sistema que funciona por medio del escaneo de una identificación y el recibimiento por correo de un código que se convierte en la entrada al concierto, aunque este método aún no es obligatorio y puedes acudir con tu entrada impresa tradicional.

Luismi ha interpretado 49 temas en otros de sus conciertos de la gira Getty Images

Los accesos

Cada uno de los boletos posee un área en la que se indica la sección, el número de asiento y el acceso por el cual es conveniente ingresar al recinto, por lo que tu y tus amigas deben estar atentas para no tener que dar vueltas por el estadio y perderse parte del show por retrasos.

Igualmente, te recomendamos que asistas una hora antes del tiempo indicado en el boleto para evitar contratiempos y poder disfrutar de la experiencia sin prisas y poder ver el espectáculo desde el primer momento hasta el final.

Luis Miguel vuelve a México este 14 de noviembre, presentándose en el Estadio Banorte en Nuevo León Getty Images

Recomendaciones

Recuerda cargar contigo siempre un teléfono con suficiente batería y no agotarla tomando fotos y videos, ya que en nuestros tiempos siempre es imprescindible contar con un dispositivo para comunicarnos con nuestros acompañantes o con servicios de transporte nocturnos.

Igualmente, aunque decidas ir arreglada y elegante, no descuides el factor de la comodidad, ya que de alguna manera tendrás que caminar dentro del recinto.

Por último, no olvides divertirte y evita estafas comprando entradas en las afueras del estadio.