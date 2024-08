La verdad detrás de la trágica relación de Mariah Carey con su madre, Patricia

Mariah Carey informó de la muerte de su madre, Patricia Hickey, y de su hermana, Alison, ocurrida el fin de semana pasado, a través de un breve mensaje. La cantante de 55 años compartió la desgarradora noticia y se dijo “bendecida”, pues pudo estar con su mamá una semana antes de su muerte.

“Mi corazón está roto que perdí a mi madre este pasado fin de semana. Tristemente, en una serie de eventos trágicos, mi hermana perdió la vida el mismo día”, comento en exclusiva a People. “Me siento bendecida por haber podido pasar la última semana con mi madre antes de que falleciera”.

Quienes han seguido la trayectoria de la cantante, saben que es un momento delicado y complicado. La relación de Mariah y Patricia, su madre, ha sido complicada. “Como muchos aspectos de mi vida, mi camino con mi madre ha estado lleno de contradicciones. Nunca ha sido solo blanco y negro, ha sido todo un arcoiris de emociones”, comentó la propia artista en su autobiografía The Meaning of Mariah Carey.

Aunque muchos se preguntan de qué murió la mamá de Mariah, aún no hay respuesta oficial. Sin embargo, ya se sabe de qué murió la hermana de Carey. The Times Union reportó que ella falleció a los 63 años debido a complicaciones relacionadas con el funcionamiento de sus órganos. Según Univision, Alison había sido diagnostida de VIH en 1990.

Mariah Carey y un trágico pasado

Profesionalmente, Mariah es una reconocida cantante, compositora y productora discográfica con una trayectoria de más de tres décadas, sumando éxitos en géneros como el pop, R&B, hip hop y la música navideña. Su villancico “All I Want for Christmas Is You” es extremadamente popular, llegando a encabezar las listas de Billboard por cuatro años consecutivos.

La reación de Mariah Carey con su madre fue “todo menos sencilla”. @Mariah Carey

Y aunque la melodía de su canción más popular tiene el poder de ponernos de buen humor en la temporada navideña, está inspirada en algunos de los momentos más tristes de la cantante, pues la compuso reflexionando sobre cómo era crecer como una niña que ama la Navidad.

Carey experimentó el racismo desde temprana edad, tanto en su entorno escolar como familiar. En barrios mayoritariamente blancos, sus compañeros la hacían objeto de burlas racistas. Mientras que su familia paterna cuestionaba su origen, debido a su raza mixta, haciéndola sentir aislada.

La complicada relación de Mariah con su mamá

Sus padres se separaron cuando ella tenía tres años y Mariah se quedó con Patricia. Desde pequeña, Mariah mostró un talento excepcional para el canto. Su madre animó este desarrollo, inscribiéndola en clases de música y alentándola a participar en coros. Sin embargo, el estilo de vida que llevaron juntas no estuvo exento de tensiones.

Según dijo una fuente a The Sun, Patricia: “siempre estuvo celosa de Mariah, ella también fue cantante de ópera y entrenadora de canto durante muchos años, y terminó su carrera cuando tuvo hijos”.

Entonces, ¿cómo era la relación madre e hija? Para la cantante, su”relación es una cuerda espinosa de orgullo, dolor, gratitud, celos, admiración y decepción”, como lo relató en su libro. “La amaba profundamente y, como la mayoría de los niños, quería que fuera un lugar seguro para mí”.

Con sabiduría y terapia de por medio, Mariah explicó: “nuestra es una historia de traición y belleza. De amor y abandono. De sacrificio y supervivencia. Me he emancipado de la esclavitud varias veces, pero hay una nube de tristeza que sospecho que siempre se cernirá sobre mí, no solo por mi madre sino por nuestro complicado viaje juntas”.

A pesar de los altibajos en su relación, Mariah y su madre lograron encontrar momentos de conexión. Un ejemplo de ello fue su participación conjunta en el especial navideño de ABC, Mariah Carey: Merry Christmas to You, en 2010.

A manera de homenaje en vida, la mamá de Mariah está presente en algunas de las canciones de la artista, como en ‘Thank God I Found You’, donde la cantante se expresa gratitud hacia las personas que han sido fundamentales en su vida, incluyendo a su madre. Otra sería ‘Hero’, donde encontramos una faceta más universal de su relación. Además está ‘The Roof’, donde Mariah nos invita a adentrarnos en sus recuerdos de infancia, sugiriendo una compleja mezcla de amor, nostalgia y quizás, algún resentimiento. Finalmente, en ‘My All’, la intensidad emocional y la entrega total a la persona amada pueden interpretarse como una proyección de los sentimientos encontrados que experimentó hacia su madre.

A pesar de las dificultades, Mariah y Patricia lograron encontrar puntos en común y reconstruir su relación en los últimos años. En varias entrevistas, Mariah ha hablado de su amor y gratitud hacia su madre, reconociendo las influencias positivas que tuvieron en su vida.