“Mi corazón está roto”, Mariah Carey comunica la muerte de su madre y su hermana en el mismo día

Ha sido un duro fin de semana para Mariah Carey, la cantante y compositora de 55 años confirmó la muerte de su madre Patricia, 87, y de su hermana Alison, 63, quienes perdieron la vida el mismo día, durante el fin de semana pasado.

Hasta el momento no se conocen los detalles relacionados a las causas de las muertes de Patricia y Alison, sin embargo, la cantante ha expresado su dolor y ha solicitado privacidad para afrontar la tragedia doble.

Carey comentó en una entrevista en exclusiva para People: “Tengo el corazón roto por haber perdido a mi madre el pasado fin de semana. Lamentablemente, en un trágico giro de los acontecimientos, mi hermana (también) perdió la vida el mismo día”.

Quién fue la madre de Mariah Carey

Patricia Carey, la madre de Mariah, nació en 1937, fue una soprano de prestigio, estudió en la prestigiosa Juilliard School, y trabajó como profesora de canto. Estuvo casada con Alfred Roy Carey, con quien tuvo tres hijos: Alison, Mariah y Morgan.

En sus memorias, Mariah escribió sobre su complicada relación con su madre y su hermana. @Mariah Carey

Cuando sus padres se divorciaron, Mariah sólo tenía tres años. La cantante llegó a decir que la relación con su madre fue complicada, aunque en sus memorias de 2020, “The Meaning of Mariah Carey”, contó que, a pesar de las diferencias, siempre amó a su madre y reconoció sus esfuerzos.

“La amaba profundamente y, como la mayoría de los niños, quería que fuera un lugar seguro para mí”, dijo. “Pero la nuestra es una historia de traición y belleza. De amor y abandono. De sacrificio y supervivencia. Me he emancipado de la esclavitud varias veces, pero hay una nube de tristeza que sospecho que siempre se cernirá sobre mí, no solo por mi madre sino por nuestro complicado viaje juntas”.

A Pat, mi madre, quien, a pesar de todo, creo que hizo lo mejor que pudo. Te amaré lo mejor que pueda, siempre. Mariah Carey (memorias)

Quién era la hermana de Mariah y como se llevaban

Alison Carey, nacida en 1957, es la hermana mayor de la reconocida cantante Mariah Carey. La diferencia de edad de siete años entre ambas ha sido un factor significativo en su relación, caracterizada por una dinámica compleja y, en ocasiones, distante. En sus memorias, Mariah Carey describió su vínculo con Alison como “una cuerda espinosa de orgullo, dolor, vergüenza, gratitud, celos, admiración y decepción”.

La tensión entre las hermanas alcanzó un punto crítico en 2021 cuando Alison demandó a Mariah por: “la inflicción de una inmensa angustia emocional causada por la humillación pública despiadada, cruel, vengativa, despreciable y totalmente innecesaria”. La demandante declaró sufrir de trastorno de estrés postraumático (TEPT) como consecuencia de experiencias traumáticas pasadas.

La cantante expresó su profundo dolor y pide privacidad en este difícil momento tras anunciar la devastadora noticia del fallecimiento de su madre y su hermana en un mismo día. Una tragedia que se suma a una vida complicada.