¡Ya llega Intercambiadas! La nueva película de ViX con la que Michelle Rodríguez hace brillar a la comedia

El entusiasmo y la pasión de las interpretaciones de Michelle Rodríguez no deja indiferente a nadie. Ella siempre está lista con la expresión y el comentario atinado para sacarnos unas buenas carcajadas y llevarnos a la reflexión o a reírnos de nosotros mismos porque, como nos cuenta, “la comedia es una gran bandera para hablar de todo”.

Pronto se estrenará la película Intercambiadas, una producción original de ViX, el servicio de streaming líder en contenidos en español en el mundo, en la que Michelle es parte medular, ya que es la razón para que suceda un ‘intercambio’ de cuerpo y roles entre ella y Silvia Navarro.

Intercambiadas cuenta la historia de Lupe (Michelle Rodríguez), empleada doméstica que trabaja en la casa de Paola (Silvia Navarro), una alta ejecutiva en una agencia de marketing, que tiene un hijo. Después de discutir con su mamá, Sebastián, el niño de nueve años, le dice que preferiría que fuera como Lupe y, sorpresa, ¡el deseo se vuelve realidad! El lío que todo esto genera llevará a Lupe y a Paola por muchas situaciones divertidas, desafíos y aprendizajes, en los que descubrirán más sobre ellas mismas y lo que verdaderamente importa.

Michelle Rodríguez nos platica al respecto: “Fue un proceso creativo muy padre y tuve la dicha y la diversión infinita de trabajar con Silvia Navarro. Estuvimos muy pendientes la una de la otra, hasta de cómo hablábamos. Corporalmente fue muy enriquecedor”.

Michelle, sin duda, es perfecta para este papel, pues además de ser una excelente comediante, se mete en la piel y emociones de sus personajes de una manera impresionante, y esta actuación la tiene muy feliz porque representó un reto muy distinto a lo que había hecho antes y, además, le divirtió muchísimo: “En estos meses han pasado muchas cosas buenas. Regresaron a mi vida proyectos muy amados y queridos por el público, estrené mi show en el Lunario, Buena persona, y también soy parte de nuevas propuestas, como Intercambiadas de ViX”, detalla.

La comedia es el lugar mágico de Michelle Rodríguez

Michelle es tan versátil y buena en lo que hace, que en cualquier proyecto –Si nos dejan, Canta y no llores, 40 y 20, Oríllese a la orilla, por citar algunos– sus actuaciones siempre dejan un buen sabor de boca. Desde luego, la comedia es su timón profesional: “Con la comedia me siento como pez en el agua. Es un lugar mágico, no sólo porque conecta mucho con la gente, sino porque a través de ella se pueden decir muchas cosas, más allá de solamente entretener. De pronto creemos que la comedia es hacer reír al otro y ya, pero en realidad tiene esa capacidad de entrar, ‘como un cuchillito en la mantequilla’, a lugares, a lo mejor, un poco más oscuros. Con la comedia puedes expresar tu punto de vista sobre el mundo”.

Para Michelle la comedia también es tragedia, y puede ser lo mismo inocente o radical, que confrontativa o ácida: “Yo no sé si la comedia le pone un lado bueno a la vida, pero sí le quita tantito el drama”.

¿Se debe o no hablar de los cuerpos ajenos?

Además de los proyectos profesionales en los que Michelle Rodríguez ha participado en los últimos meses, también es una entusiasta de las redes sociales, en las que habla de su trabajo, de lo que hace en el día a día y, sin proponérselo, se ha convertido en una activista del amor propio.

Desde finales del año pasado ha estado en el ojo público debido a los comentarios y hasta controversias que se generaron después de que protagonizara la portada de una publicación femenina, pues mucha gente aplaudió esa aparición, pero muchos otros más criticaron su cuerpo: “Lo que rescato de todo lo que he vivido no tiene que ver con debatir sobre lo que quieran opinar sobre mi cuerpo. Creo que la conversación se centra en qué tan violentos estamos siendo, qué tanto las redes sociales y la comunicación externa nos afectan. Es algo que me pasó a mí y que se hizo mediático porque la gente incluso se puede identificar con ello. Es necesario que aprendamos a elegir qué vamos a ‘comprar’ de lo que estamos escuchando, por eso creo que necesitamos no hacer oídos sordos, porque no está bien”.

A partir de entonces, como mencionamos anteriormente, Michelle se convirtió en una activista del amor propio: “Yo no busco ser bandera ni encabezar movimiento alguno. Lo que siempre he buscado es existir, ser plena, vivir tranquila y disfrutar de quien soy”.

Pero, aunque no lo haya buscado, sin duda sus mensajes han sido muy poderosos y hoy es contundente al decirnos que “es válido hablar de los cuerpos ajenos, porque todos tenemos derecho a la libre expresión, pero lo que no es válido es pasar encima de alguien o violentar a la gente con, tal vez, un comentario poco acertado”.

Michelle considera que un comentario es válido “siempre y cuando te hagas responsable de él y de todo lo que conlleva hacerlo, porque las palabras tienen fuerza; las palabras deben contribuir. Si no tienes nada bueno qué decir, mejor guárdate el comentario”.

Michelle agradece tener la oportunidad de contar con un micrófono y estar frente a una cámara y poder levantar su voz: “Esto tiene que ser de valientes porque hay agresores, porque hay violencia. Sí tengo que ser valiente para poder ser quién soy y para defenderme de lo malo que alguien esté diciendo de mí. Es de valientes hacerlo porque nadie detiene la violencia, que está muy normalizada. Y esto no lo llevo como una carga, porque también estoy rodeada de muchas cosas maravillosas”.

¿Qué hay más allá de los reflectores en la vida de Michelle?

Michelle Rodríguez es una enamorada de su trabajo. Cuando no está dentro de un proyecto de televisión, una serie o en la película, está escribiendo comedia para sus nuevos shows o planeando otros proyectos.

Nos platica que le gusta mucho estar con su familia y con la gente que ama, porque la sostiene y aterriza: “es mi colchoncito de paz”. También es amante del teatro, de hablar por teléfono y una fan declarada de su rutina de skincare, de maquillarse y cuidarse la cara.

“Lo que más quiero en este momento es seguir siendo yo, compartir con la gente que me hace feliz y tener conversaciones que sumen. Estoy en eso, viendo quién soy, intentando pasarla bien en todos los sentidos, eligiendo dónde quiero estar y qué proyectos tomar”.

Platicar con Michelle siempre resulta muy agradable y enriquecedor, así que ya queremos ver Intercambiadas para reír muchísimo –y llorar también–, una cinta que promete ser uno de los éxitos de otoño y que podrás ver por ViX, y seguir gozando con las actuaciones de esta gran actriz de comedia que ha enfrentado la crítica con valentía y autenticidad, a quien no nos queda duda de que le apasiona su trabajo.