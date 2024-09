Cómo le irá a los libra: los mejores predcciones en salud, dinero y amor según el horóscopo

El año 2024 se presenta como un período de gran transformación para los nativos de Libra. Las influencias planetarias favorecen la expansión de sus horizontes y el desarrollo de nuevas habilidades. Los de este signos se muestren proactivos y dispuestos a salir de la zona de confort experimentarán un crecimiento personal y profesional significativo.

Libra y su salud

Venus, tu planeta regente relacionado con la salud, será tu mejor medicina en varios momentos del año. Incrementarás tu actividad física, trabajarás más duro y te animarás a buscar diversiones cuyo riesgo sea mayor. Toma precauciones para evitar accidentes desagradables.

Gracias a Venus, te espera un año muy favorable y prometedor, pero como no considerarás necesario velar por tu salud más de lo necesario, es posible que te descuides. Ante cualquier anomalía, preferirás adoptar soluciones innovadoras, nuevas terapias e incluso curaciones casi milagrosas. Asesórate, ten cuidado con la gente a la que confías tu bienestar físico y psicológico y recuerda que es mejor prevenir que curar. Si pones atención en todo cuanto afecte a tu salud, es probable que, gracias a tu intuición, des con la clave de tu bienestar en los próximos años.

Libra experimentará un periodo de creación prolífica y una intensa producción artística. Getty Images

Predicciones sobre dinero

Los asuntos económicos no serán el fuerte de los libra en 2024 o no parece que despertarán en ti interés alguno. Será del 23 de septiembre (02:36) al 17 de octubre (19:29) cuando podrás recibir dinero o beneficios inesperados y sentar las bases de operaciones financieras futuras que serán muy provechosas. Plutón en la Casa XI, la que nos indica el dinero y los recursos que podemos obtener al ejercer nuestra profesión, te trae intuición e inspiración para tener ideas, inventar, crear o innovar.

Plutón te lleva a forjar relaciones emocionales intensas, ya sea con una pareja, un amigo o un socio, que puede derivar en empresas que se consolidarán a largo plazo. Entrega tu confianza a alguien sólo cuando estén seguros y haya pasado cierto tiempo para realmente conocerse. Corres el riesgo de confiar demasiado. Ten cuidado con lo que firmes y asegúrate de no ser quien ponga de más.

Los Libra deben estar dispuestos a profundizar en sus relaciones, lo que podría llevar a compromisos mayores. Getty Images

Los libra en el amor

La presencia del nodo norte durante 2024 en Aries (tu signo opuesto) y el sur en la Casa de las Relaciones (tu propio signo), determinará tus relaciones amorosas por la dualidad que esta energía generará en ti. Aries es un signo de iniciación, aventura, pasión, acción y protección, pero tú eres el signo de la relación, el equilibrio, la justicia, la belleza y el arte.

Te descolocarán las irregularidades arianas, que se traducirán en una necesidad de controlar los movimientos de tu pareja y a ser perfeccionista, materialista, pasivo (o incluso pasivo-agresivo), codependiente y obsesionado con su relación con otras personas. Esto no beneficia encontrar pareja o mantener la relación que ya tienes. A esto se une que Neptuno sigue transitando por la Casa XII, la del encierro y el aislamiento.

Cuidado: no hay mayor enemigo para el amor y la vida en pareja que la reclusión. Todo esto se alivia cuando Júpiter entra en Géminis el 25 de mayo. Esta posición despierta tu capacidad de análisis, de asociar y de comunicar. Si usas tu ingenio y tu sensatez podrás vivir el romance como nunca. Podrás satisfacer al máximo los deseos de tu amante.

Te espera una compleja trama de situaciones, en la que deberás ser capaz de sortear las que menos te convengan. Siempre que el optimismo acompañe a tus actos, no temerás las consecuencias, aunque tal vez optes por acabar de raíz con los sentimientos que pudieran generarte cualquier problema. No lo hagas, porque siempre merecerá la pena cualquier tipo de intercambio sentimental con la persona que más quieres. Recuerda que éste puede ser un magnífico año para las relaciones románticas, si no te des mucha importancia a ti mismo. Atrévete a sentir.

Con un poco de planificación y aprovechando las energías cósmicas, podrás alcanzar tus objetivos y disfrutar de una vida plena y satisfactoria. Recuerda, el horóscopo es una guía, pero el futuro está en tus manos. ¡Aprovecha al máximo cada oportunidad que se te presente!