3 claves para que tu cocina luzca moderna y sea funcional

La cocina resulta ser uno de los espacios más importantes de la casa ya que es el lugar en donde preparamos diariamente nuestros alimentos, por ello es de suma importancia su diseño. Así que, por lo mismo, hoy te compartimos estas claves para que este espacio de tu hogar se vea moderno y sea funcional.



Distribuye la cocina dependiendo de su espacio

No importa si tu cocina es muy grande o demasiada pequeña, ya que eso no será tan relevante. Sin embargo, lo que sí debes tomar muy en cuenta es la distribución de los muebles y electrodomésticos. Si el espacio es algo chico, es mejor optar por una distribución en ‘L’ o en línea recta, es decir, que esté toda la cocina montada en una sola pared.

La correcta distribución de muebles y aparatos electrodomésticoas, según el espacio disponible, ayudará que la cocina se vea moderna Pinterest

Ahora que si esta zona del hogar tiene más espacio, entonces puedes optar por una cocina en ‘U’, con isla o hasta barra desayunadora. En cualquier caso, siempre será mejor elegir la que más se acomode a los espacios.



Estilo minimalista y tonos blancos o muy claros

También es clave que sepas elegir bien el estilo y colores que tendrán cada uno de los muebles de cocina. Por ello, es recomendable que si quieres que esta se vea modernista, elijas un diseño minimalista en el que predominen los colores blancos o muy claros.

Elige un estilo de cocina minimalista con colores blancos o muy claros y tenues Pinterest

Por ejemplo, puedes optar por una alacena vertical o extraíble en color gris muy tenue o en tono blanco, pues este tipo de muebles no solo le darán un toque vanguardista a tu cocina, sino que además harán que aproveches cada espacio de la cocina al máximo y tendrás en donde guardar y almacenar la comida, los trastes, utensilios y más.

Usa electrodomésticos eficientes

Pocas veces nos fijamos en los electrodomésticos al momento de elegir la decoración de nuestra cocina, lo cual es algo erróneo porque estos también puede lograr (o no) que la cocina luzca moderna y elegante.

Usa electrodomésticos de cocina que sean eficientes y que te ayuden a ahorrar espacio Pinterest

Así que te sugerimos que no pases de largo este aspecto y elijas electromésticos que sean eficientes y te ayuden a ahorrar energía o hasta espacio. Incluso, puedes poner en tu cocina una parrilla empotrable y un horno de sobremesa —si es que no te la pasas horneando pasteles todo el día— pues al ya no ocupar el espacio que normalmente usaría una estufa, tendrás más opciones de almacenaje.

Recuerda que entre más elementos elijas para tu cocina, ya sea en muebles o aparatos electrodomésticos, estos deben no solo verse vanguardistas, sino que también deben tener una función específica y que realmente sirvan para guardar o cocinar, que no estén solamente de ‘adorno’ y sí sean funcionales.