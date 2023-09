5 tips prácticos para atraer buena energía a tu hogar aplicando Feng Shui

Cuando la vibra de tu hogar no está fluyendo como lo deseas, es buen momento de poner en práctica los consejos del Feng shui para crear un hogar más feliz y saludable.

Para comenzar, según el Feng Shui, es fundamental mantener la casa limpia y ordenada para promover el flujo de energía positiva.

Si no sabes por dónde empezar, te serán útiles los siguientes consejos:

1) Armoniza: Una de las herramientas más utilizadas en Feng Shui son las campanas. Estas son símbolo de éxito y abundancia, por lo que tener alguna en casa contribuye a mantener un ambiente equilibrado. Así que, no dudes en colocar una en el recibidor o en la sala.

2) Decora: Para crear un ambiente equilibrado, es recomendable utilizar una decoración liviana y mantener sólo lo esencial en cada espacio. No caigas en la tentación de acumular demasiados objetos en tu hogar.

3) Ordena: En cuanto a la cocina, esta es la pieza que simboliza la prosperidad y la riqueza. Para crear un equilibrio en esta área, es recomendable mantenerla limpia y ordenada. Además, es importante colocar elementos de color verde, como plantas, que atraen la energía de la abundancia.

4) Integra: La sala de estar es otro de los espacios clave en el Feng Shui. Debe estar siempre limpio y ordenado, ya que es el punto de encuentro de la familia y los amigos. Es fundamental que la energía fluya libremente en este espacio para promover el bienestar de quienes lo habitan.

5) Las plantas también son un recurso muy valioso en la técnica Feng Shui. Ellas pueden ayudarte a potenciar la atracción de energías positivas y prosperidad en las habitaciones donde se encuentran.

Las plantas pueden ayudar a potenciar la atracción de energías positivas. Getty Images

Por último, no podemos olvidarnos del baño. Según el Feng Shui, es la pieza de bienestar de la casa. Para controlar la fuga de energía, es recomendable mantenerlo limpio y ordenado. Incluso puedes utilizar algún elemento decorativo, como unas plantas pequeñas, para atraer las buenas vibraciones.

Colores para equilibrar la energía

Si quieres crear un ambiente armonioso y lleno de buenas vibraciones, presta atención a estos colores recomendados.



Azul: el tono de la tranquilidad y la pulcritud. Este color, asociado al elemento agua, brinda una sensación de paz y neutralidad. Además, es perfecto para ampliar visualmente los espacios. Combínalo con detalles blancos para crear un contraste elegante y soñado.

el tono de la tranquilidad y la pulcritud. Este color, asociado al elemento agua, brinda una sensación de paz y neutralidad. Además, es perfecto para ampliar visualmente los espacios. Combínalo con detalles blancos para crear un contraste elegante y soñado. Amarillo: es otro tono que no puede faltar en tu paleta de colores Feng Shui. Vinculado al elemento tierra, el amarillo simboliza la prosperidad y la felicidad. Aporta vitalidad y luz a cualquier espacio, lo que lo hace perfecto para dar vida a rincones de tu hogar.

es otro tono que no puede faltar en tu paleta de colores Feng Shui. Vinculado al elemento tierra, el amarillo simboliza la prosperidad y la felicidad. Aporta vitalidad y luz a cualquier espacio, lo que lo hace perfecto para dar vida a rincones de tu hogar. Rojo: ahora que si buscas agregar pasión y vitalidad a tu hogar, apuesta por el carmesí. Este enérgico color, asociado al elemento fuego, aporta una dosis de emoción e intensidad a tus espacios. Utilízalo como acento en muebles o detalles decorativos para dar un toque de calidez a tu hogar.

ahora que si buscas agregar pasión y vitalidad a tu hogar, apuesta por el carmesí. Este enérgico color, asociado al elemento fuego, aporta una dosis de emoción e intensidad a tus espacios. Utilízalo como acento en muebles o detalles decorativos para dar un toque de calidez a tu hogar. Verde: está vinculado al elemento madera, es perfecto para crear ambientes saludables y equilibrados. Este refrescante color simboliza la armonía y el equilibrio, y aporta un toque de vitalidad. Combina distintas tonalidades de verde en tu decoración para crear un rincón lleno de vida y serenidad.

está vinculado al elemento madera, es perfecto para crear ambientes saludables y equilibrados. Este refrescante color simboliza la armonía y el equilibrio, y aporta un toque de vitalidad. Combina distintas tonalidades de verde en tu decoración para crear un rincón lleno de vida y serenidad. Violeta: úsalo si tu objetivo es atraer prosperidad y abundancia. Este color vibrante, relacionado al elemento fuego, está asociado a la riqueza y la prosperidad. Atrévete a incorporar este tono en detalles decorativos o textiles para dar un toque de lujo y atracción a tus espacios.

úsalo si tu objetivo es atraer prosperidad y abundancia. Este color vibrante, relacionado al elemento fuego, está asociado a la riqueza y la prosperidad. Atrévete a incorporar este tono en detalles decorativos o textiles para dar un toque de lujo y atracción a tus espacios. Blanco: está vinculado al elemento metal, es sinónimo de pureza y limpieza. Este color clásico y atemporal se asocia con la claridad y la tranquilidad. Utilízalo en paredes o muebles para crear una sensación de espacio abierto y luminoso, ideal para cualquier estilo de decoración.

está vinculado al elemento metal, es sinónimo de pureza y limpieza. Este color clásico y atemporal se asocia con la claridad y la tranquilidad. Utilízalo en paredes o muebles para crear una sensación de espacio abierto y luminoso, ideal para cualquier estilo de decoración. Café: Y no olvides los tonos tierra, como marrones, beige y amarillos, que representan estabilidad, seguridad y prosperidad. Estos colores, vinculados al elemento tierra, son perfectos para crear una base sólida y acogedora en tu hogar.

Dale la bienvenida a buenas energías a tu hogar, siguiendo estos consejos y Feng Shui

Como beneficio extra, cuando renuevas tus espacios, aumentas la armonía en tu casa y la conviertes en un hogar.