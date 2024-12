5 hábitos de las personas optimistas para ahorrar dinero

•Llevas un registro de tus gastos. • Avanzas (rápido o lento) hacia tus metas financieras. • Estás consciente de tus errores económicos y los mejoras. • Eres capaz de ahorrar. • Tienes un bajo porcentaje de deuda. • Trazas planes para el futuro.

• Prefieres no saber cuánto gastas. • Sientes que tus objetivos son inalcanzables. • Te deprimes por haber cometido errores y sueles ignorarlos. • Piensas que es imposible ahorrar. • No sabes cómo resolver tus deudas. • Prefieres no pensar en tu porvenir.