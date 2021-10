Increíble, pero cierto: lavar los platos beneficia tu salud

Al igual que otras tareas del hogar, lavar los platos te ayuda a activarte físicamente y quemar calorías.

En todas partes, en la televisión, en el médico, hasta en la escuela de tus hijos, te recomiendan hacer al menos 30 minutos de actividad física al día para mantenerte saludable, sin embargo, sientes que el tiempo nunca es suficiente. Te tenemos una gran noticia, no necesitas correr, hacer pesas o crossfit, con lavar los platos sería suficiente.

Conforme a los resultados de una investigación realizada por científicos de la Universidad de California y publicada en la revista Journal of American Geriatrics Society, las actividades diarias del hogar, aun las más sencillas, pueden reducir tu tasa de mortalidad.

El estudio, a cargo de la investigadora Andrea Z. LaCroix, fue realizado con 6000 mujeres de entre 65 y 99 años, de las cuales se registró la actividad física durante una semana y se monitoreó su estado de salud por los tres años siguientes, de lo cual resultó que actividades como lavar los trastes, caminar o limpiar la casa, reducen 12% el riesgo de muerte. Mientras que si la activación física es por más de 30 minutos diarios, la reducción de éste es de 39%.

Eso no es todo, este tipo de tarea del hogar también podría ayudar a reducir el riesgo de muerte súbita o de desarrollar una enfermedad crónica. Es así que, si quieres mejorar tu salud e índice de sobrevivencia, te recomendamos no dejarle a otros la, no tan placentera, tarea de lavar los trastes.

