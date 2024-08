Cómo destacar en LinkedIn: Consejos para optimizar tu perfil

Desde su creación en 2002 a la fecha, millones de profesionales han conseguido visibilidad y trabajo gracias al networking creado por LinkedIn, y es que la red no sólo sirve como trampolín hacia tu próximo empleo, sino también es proveedora de contenido valioso para tu negocio (en caso de tenerlo), gracias a las noticias y actualizaciones a las que puedes acceder con los mejores exponentes de cada área. Además aprenderás estrategias de búsqueda para posicionarte en las miras de los reclutadores y mucho más. Aprovecha este tiempo en casa para afinar tu perfil y sembrar para tu próximo empleo.

¿Cómo funciona?

Lo primero que debes hacer es darte de alta y crear tu perfil; existen dos vías: la gratuita y la premium, dependiendo del tipo de resultados que desees obtener será pertinente tal o cual. Nosotros te sugerimos invertir de lleno en la versión de paga porque las oportunidades son exponenciales, por ejemplo: saber quién miró tu perfil, tener acceso ilimitado a perfiles prominentes de CEO’s, grandes retailers y notificación de vacantes antes que todo el mundo, además de poder entrar a clases o cursos por expertos de la red que te impulsarán en tu búsqueda. Cosas que la gratuita no tiene, ya que es más básica.

Construye un buen perfil

En palabras de Dulce Carbajal, encargada de mejoras continuas de LinkedIn, crear un perfil con una buena foto, donde atestigüe a lo que te dediques será un primer paso, ya que muchas personas optan por no poner imágenes para mantenerse un poco en el anonimato, pero eso suele desmotivar a los buscadores de talento, ya que piensan que se han encontrado con un perfil falso. Por ello una indicación relevante es no salir en fotos grupales, oscuras o poco arreglado, lo ideal es un fondo neutro con tu rostro descubierto y una actitud amigable. Según Carbajal los reclutadores tienden a recordar más los rostros que los nombres.

Visita los perfiles de las empresas en las que te gustaría trabajar, elige las palabras clave que se emplean en las descripciones de sus puestos de trabajo. George Milton (Pexels)

Resumen detallado

Esta parte es crucial, asegura Hilda Stevens, directora de RH en Lululemon, marca de ropa deportiva canadiense, que cuando necesita nuevo personal siempre ve las cosas extras de sus posibles candidatos, es decir: hobbies, gustos personales, cursos y acreditaciones. La experta dijo para Dragon’s Den que saber a profundidad qué motiva a las personas contratantes es básico para saber si serán buenos elementos en la empresa, además de sus certificaciones o recomendaciones de colegas.

La única manera de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Si no lo has encontrado aún, sigue buscando. Steve Jobs

Por lo que te aconsejamos poner todos tus logros, así como las peculiaridades que pueden convertirte en el integrante ideal. Aquí entra en juego escoger el lenguaje correcto, es decir, palabras clave que los reclutadores usan con frecuencia, como etiquetas o títulos. Sólo ten en mente esto, no exageres en tu CV, no mientas, eso te descalifica y te cierra oportunidades. “Si te gusta el hockey es increíble, pero si te invito a una entrevista de trabajo y te hablo de los Rangers de Nueva York y no tienes idea, entonces para mí ya estás fuera, porque puede que también el resto de tu información sea falsa”, acotó Daryl Jones, productor de ESPN.

Construye conexiones de calidad

Sé selectivo y no incluyas a cualquier persona, sino a gente afín a tu carrera, que puede servirte de eslabón para tu próximo trabajo, como compañeros de la escuela y colegas de tus pasados empleos, además de emplear la función de búsqueda en el portal para concretar conexiones de modo manual. Una vez que hayas seleccionado cuidadosamente con quién te gustaría conectarte, LinkedIn te sugerirá personas similares, a veces sirve enviarles un mensaje para que exista un intercambio genuino, en el que hables sobre cómo ambos se pueden beneficiar de esta relación o futura unión laboral.

Tu perfil es tu primera carta de presentación, prepáralo con cuidado. Archivo

Otros sitios para publicar tu perfil

Si quieres darle un upgrade a tu vida laboral, en estas redes también puedes encontrar empleo tras la cuarentena y alcanzar tus metas financieras.