Eleva tu experiencia de lavado: Diseño vanguardista y tecnología de punta para tu hogar

Hoy en día la tecnología se ha convertido en parte imprescindible de nuestras vidas. Los avances que ocurren diariamente nos ayudan a solucionar y optimizar partes de nuestra rutina que antes era impensable, desde cómo trabajamos hasta cómo nos comunicamos. Ahora la inteligencia artificial llega a nuestros electrodomésticos para hacer el cuidado del hogar una tarea mucho más sencilla.

Contar con un centro de lavado en casa es una ventaja enorme cuando queremos ahorrar tiempo, dinero y darle a nuestra ropa el cuidado que necesita. No obstante, el espacio suele ser una limitación para tener uno. Su tamaño puede resultar invasivo no solamente en lo espacial, sino también en lo visual, ya que tener un aparato que interrumpe la armonía del hogar no es lo ideal.

Pensando en las nuevas necesidades de nuestro día a día LG se ha dado a la tarea de llevar los electrodomésticos al siguiente nivel. La funcionalidad no lo es todo, el estilo y el diseño son factores clave al elegir los dispositivos eléctricos para el hogar. De esta manera surge LG WashTower™, un centro de lavado que te ofrece una experiencia de limpieza como nunca antes.

Diseño incomparable

Las innovaciones no nos sirven de nada si no podemos integrarlas en nuestro estilo de vida y aprovechar al máximo nuestros espacios es indispensable. LG WashTower™ cuenta con un diseño minimalista que requiere un menor espacio de instalación. Su diseño plano y estilizado tipo torre hace que se integre fácilmente en cualquier lugar, mientras su altura accesible hace que el proceso de lavado sea cómodo para el usuario y que pueda ser instalado en habitaciones con techos bajos.

La elegancia de este electrodoméstico evita la necesidad de un cuarto de lavado. En comparación con los centros de lavados tradicionales, LG WashTower™ ocupa poco espacio y su estética no desentona con el estilo de tu habitación.

Lavado sin complicaciones

Rapidez, practicidad y un diseño increíble, son algunos de los factores que hacen de la LG WashTower™ un centro de lavado único en su clase. Este es el primero en contar con inteligencia artificial AI DD, que le permite identificar los ciclos óptimos de lavado y secado, además de enviar alertas directo a tu dispositivo móvil.

Por otro lado, cuenta Smart Pairing, función que sincroniza la secadora con la lavadora y selecciona de forma automática el mejor ciclo de secado en función de los ajustes de la carga de la lavadora. Otra de sus innovaciones es Prepare to Dry, que precalienta la ropa previo al secado, reduciendo el tiempo que le tomaría estar lista.

Con su tecnología TurboWash™ 360 tus prendas estarán relucientes en solo 29 minutos. Además cuenta con ciclos de vapor, que elimina el 95% de los alérgenos y el 99.9% de las bacterias. Su uso es intuitivo, lo que significa que cualquiera puede usarlo con total facilidad.