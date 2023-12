Luis Miguel luce radiante en sus conciertos en México: su secreto para mantenerse en forma a los 53 años

Ahora que Luis Miguel se encuentra de gira por México, los fans que han tenido la oportunidad de verlo en sus conciertos, han resaltado lo bien que luce el cantante a su edad, así como su energía y vitalidad sobre el escenario. Así que, por lo mismo, hablaremos de su secreto para mantenerse radiante y en forma a sus 53 años.

El Sol de México comenzó a presentarse en nuestro país a mediados del pasado mes de noviembre, sin embargo, desde que se anunciaron sus presentaciones en diferentes partes de la República Mexicana, los boletos para sus shows se agotaron.

El secreto de Luis Miguel para mantenerse radiante y en forma

Aunque el cantante es muy errático con su vida privada y personal, incluyendo su alimentación y estilo de vida, varios se han dado a la tarea de investigar lo que hace para mantenerse en forma, ya que ha sorprendido su transformación física, la cual es muy evidente a comparación de años anteriores.

Luis Miguel muestra una gran vitalidad y energía sobre el escenario, ante sus fans @luismiguel

De hecho, varios medios apuntan a que Luis Miguel se habría sometido a la dieta del ayuno intermitente, la cual consiste en en pasar hasta 16 horas sin comer, aunque sí se pueden ingerir bebidas como agua, café o té sin azúcar.

“La gente no sabe hasta qué punto la obesidad es una enfermedad. Es inquietante dar esa información y la gente no lo sabe. Hice ayunos intermitentes de 36 horas; esto me funcionó a mí pero no es recomendable para todo el mundo”, según palabras del mismo artista que recoge el portal Mundo Deportivo, del programa televisivo El Hormiguero.

Aunque estas declaraciones suyas datan de 2015, no dudamos que haya recurrido de nuevo a ello para bajar de peso, ya que la prensa reportó que el intérprete de La Bikina habría logrado bajar 20 kilos.

En el mes de abril de este 2023, Luis Miguel Gallego Basteri fue captado por las cámaras, y desde ese entonces, ya comenzaba a anotarse su cambio físico y pérdida de peso.

Según la prensa, el cantante habría bajado 20 kilos Getty Images

Luis Miguel se habría sometido a una operación para bajar de peso

Por otro lado, también comenzaron a surgir rumores, los cuales indican que habría recurrido a una cirugía. Por un lado, un médico aseguró que operó al cantante para que bajara de peso, por lo que su alimentación se habría vuelto más saludable.

Mientras que un supuesto miembro de su staff, habría dicho a una famosa revista que Luis Miguel se habría puesto un balón gástrico.