Navidad 2025: ¿cuáles son los colores que serán tendencia para decoración navideña?

La Navidad está a la vuelta de la esquina y es momento de elegir los colores en tendencia ideales para llenar el hogar de estilo y espíritu festivo.

October 26, 2025 • 
Melisa Velázquez
¿Cuáles son los colores que serán tendencia para decorar esta Navidad 2025?

La Navidad 2025 está a la vuelta de la esquina, y los colores en tendencia para las decoraciones de esta temporada van más allá de los tradicionales rojos y verdes, en su lugar, llegan texturas ricas en combinaciones que comunican calma, calidez o incluso una sensación de elegancia.

¿Cuáles son los colores que serán tendencia para decorar esta Navidad 2025?

Además de los tonos clásicos como el verde, el rojo o el dorado, esta temporada navideña llega con nuevas propuestas innovadoras para que tu decoración luzca diferente, mucho más creativa y moderna.

Desde propuestas minimalistas, hasta decoraciones en tonos más extravagantes, puedes crear una vibra mágica esta Navidad, y estos son los colores que te podrán ayudar a crear esa atmósfera de amor y paz.

Azules invernales

El azul, se relaciona con el hielo y los climas fríos de la temporada invernal, en los tonos profundos como el marino o el índigo evocan la belleza de los paisajes nórdicos, llenos de nieve y lagos congelados que nos dan esa sensación de libertad y paz.

Al usar este color en tu decoración navideña, puedes crear una atmósfera llena de paz y un toque de nostalgia.

Pasteles fríos

Los colores pastel como el rosa, lavanda y verde menta, están relacionados con la vitalidad y la magia de la temporada más bonita del año, al usar esta paleta tan poco común, puedes crear una atmósfera dulce que transmita vitalidad, alegría y un hermoso toque de dulzura para mantener a la familia unida.

Metálicos

Uno de los colores más atrevidos y extravagantes, son aquellos que tienen un acabado metálico como el plata, el dorado o el cobre, que aporten una sensación de calidez y armonía, con un toque de lujo y glamour silencioso que a todos les fascinará.

Tonos oscuros

Colores como el morad o el verde en sus versiones más oscuras, o incluso el color negro, pueden crear un ambiente de tranquilidad y elegancia que dan la sensación de estar en una habitación extremadamente lujosa.

Cada color tiene su estilo clásico, la clave está en elegir una paleta que conecte con tu espacio y tu estado de ánimo para las fiestas, además de la intención que quieres transmitir con tus decoraciones.

Melisa Velázquez
