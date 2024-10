Prepara la ensalada que hizo famosa Jennifer Anniston: receta completa (versión real)

¿Alguna vez te has preguntado cuál es el secreto detrás de la eterna juventud y belleza de Jennifer Aniston? Más allá de los tratamientos de belleza y rutinas de ejercicio, su dieta juega un papel fundamental. Y es que la famosa actriz ha confesado en varias ocasiones ser una gran fanática de una ensalada en particular: la ensalada de quinoa y garbanzos.

Esta deliciosa y nutritiva ensalada se ha convertido en un verdadero fenómeno viral, y no es para menos. Además de ser fácil de preparar, es una fuente increíble de proteínas, fibra y antioxidantes, lo que la convierte en una opción perfecta para cualquier comida.

¿Qué lleva la ensalada de “Jennifer Aniston”?

La ensalada conocida como “Ensalada Jennifer Aniston” se ha vuelto popular por su combinación de ingredientes saludables y su delicioso sabor.

Ingredientes para la ensalada



1 lata de garbanzos cocidos (aprox. 1 ¼ tazas)

½ taza de avena cortada (steel cut oats) o bulgur

½ taza de quinoa cruda

2 tazas de agua o caldo de verduras

1 pepino grande, picado sin semillas

½ taza de perejil fresco, picado

½ taza de menta fresca, picada

½ taza de cebolla morada, picada finamente

½ taza de pistachos, picados

½ taza de queso feta, desmenuzado

1 cucharada de aceite de oliva

Sal y pimienta al gusto

La “ensalada Jennifer Aniston” que se ha hecho viral contiene quinoa, pepinos en cubitos, perejil, menta, cebolla morada, garbanzos, queso feta desmenuzado y pistaches picados. Getty Images

Ingredientes para el aderezo:



¼ taza de jugo de limón fresco

¼ taza de aceite de oliva extra virgen

Sal y pimienta al gusto

Modo de preparación:



Cocina los granos: Enjuaga bien la quinoa y la avena. Calienta el aceite de oliva en una olla mediana. Agrega la quinoa y la avena, cocina brevemente para tostar ligeramente. Vierte el agua o caldo, lleva a ebullición, reduce el fuego y cocina a fuego lento durante 15 minutos. Retira del fuego y deja reposar tapado por 15 minutos más. Prepara los vegetales: Mientras se cocinan los granos, pica el pepino, la cebolla, el perejil y la menta. Ensambla la ensalada: En un bol grande, combina la quinoa y la avena cocidas, los garbanzos, el pepino, la cebolla, el perejil, la menta, los pistachos y el queso feta. Prepara el aderezo: En un frasco pequeño con tapa, combina el jugo de limón, el aceite de oliva, la sal y la pimienta. Agita bien para emulsionar. Sirve: Vierte el aderezo sobre la ensalada y mezcla suavemente para cubrir todos los ingredientes. Sirve inmediatamente o refrigera por unos minutos para que los sabores se mezclen.

Durante la filmación de Friends, Jennifer Aniston comió una ensalda que ahora es famosa Archivo

Cuál es la verdadera ensalada de Aniston

Aunque la llamada ensalada de Jennifer Aniston es sana y sabe bien, lo cierto es que esa NO es la que comió la actriz por más de 10 años. En una entrevista para Los Ángeles Times, su compañera de reparto, Courteney Cox, habló de uno de sus rituales favoritos de cuando grababa Friends: “Jennifer, Lisa [Kudrow] y yo almorzamos juntas todos los días durante 10 años. Y siempre comíamos lo mismo: una ensalada Cobb. Pero en realidad no era una ensalada Cobb. Era una ensalada Cobb que Jennifer alteró con tocino de pavo y garbanzos y no sé qué más. Tiene un don especial con la comida, lo que realmente ayuda. Porque si vas a comer la misma ensalada todos los días durante 10 años, más vale que sea una buena ensalada, ¿no?”.

A ciencia cierta, no sabemos en qué momento la versión personalizada de ensalada Cobb se transformó en una compleja mezcla de quinoa, garbanzos, pepino, pistaches y feta. Lo cierto es que, en Internet, la receta más viral: ¡es la falsa!

“Lo siento, siento que estoy decepcionando a todos, pero esa no es mi ensalada”, comentó la actriz a la revista Shape. “Se ve deliciosa, pero no es la ensalada que comí en Friends ", confesó en una conversación por zoom, desmintiendo un fenómeno que se ha hecho viral.

Algunos tienen la teoría de que la confusión surgió cuando la actriz compartió la receta de su “ensalada perfecta” a través de las redes sociales, lo que llevó a muchos a creer que se trataba de la misma que Jennifer Aniston consumía en Friends. Pero, ahora ya sabes cuál es la correcta y puedes elegir cuál es la que a ti más te gusta.