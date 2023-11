¿Murió tu mascota? Aprende cómo manejar su duelo

La pérdida de una mascota es una experiencia difícil de afrontar. No importa si murió por causas naturales o en un accidente, su pérdida puede provocar un profundo dolor y tristeza. Para aprender cómo superarlo, entrevistamos a un experto.

Pero, antes de entrar en materia, es importante aclarar que, si has perdido a tu mascota, es importante que te permitas sentir tus emociones. No hay una forma correcta o incorrecta de sentirte. Es normal sentir tristeza, enfado, culpa, o incluso alivio.

Conversamos con el médico veterinario zootecnista Ernesto Ávila, quien es presidente del Grupo Amascota del Consejo Nacional de Alimentos Balanceados y nutrición Animal (CONAFAB). Ernesto nos habló contestó algunas dudas comunes relativas al duelo por la muerte de una mascota.

¿Qué pasa durante el duelo por la muerte de una mascota?

“Hay muchísimas cosas, lo primero es entender las distintas etapas del duelo ya que durante este proceso deberemos ser pacientes con quienes están pasando por ese proceso o con nosotros mismos si fuera el caso. Lo primera etapa es el trauma, y el proceso para sobrellevar esta etapa dependerá de las circunstancias en las que se está perdiendo al animal de compañía, por ejemplo, no es lo mismo una pérdida en accidente automovilístico, o golpe de calor que es una muerte inmediata, a perder un animal cuando tienen una enfermedad crónica degenerativa. Posterior a ese trauma, vendrá el sentimiento de culpa, y posteriormente vendrá el periodo de adaptación. Lo ideal es que venga este proceso de adaptación, pero en caso de que no suceda nosotros mismos recomendamos la ayuda de profesionales”.

Los animales de compañía han venido a desempeñar un papel dentro de la familia muy importante Ernesto Ávila

¿Cómo puedo lidiar con la culpa?

“Buscar ayuda profesional no está mal, es algo correcto. En algunas ocasiones vemos que el sentimiento de culpa lo vacían en sí mismos, pero en otras ocasiones, lo vacían a terceros. Cuando esto ocurre, repercute en sus relaciones personales, por lo que acudir con un profesional será muy útil para que los tutores puedan canalizar este tipo de sentimientos y emociones”.

Las mascotas son miembros de la familia y su pérdida puede provocar un profundo dolor y tristeza. Pexels

¿Cuánto tiempo lleva superar el dolor por la pérdida de una mascota?

“El proceso de duelo puede durar una, dos, o tres semanas, sin embargo, hay ocasiones en que este duelo puede no llegar a terminar nunca, por lo que nosotros mismos como expertos veterinarios recomendamos a los tutores acudir con profesionales como es el caso de psicólogos y tanatólogos”.

Si persiste este proceso de duelo lo ideal es acudir con profesionales especializados en tratarlo. Ernesto Ávila

¿Es normal no querer reemplazar a mi mascota fallecida?

“Sí es normal no querer tener otra mascota de manera inmediata, forma parte del periodo del duelo. Es importante considerar que, si se tiene contemplado abrir las puertas a una nueva mascota, tomar en cuenta que esto no sea de manera inmediata, el proceso puede ir posterior a los dos meses al año, después de la pérdida. Debemos considerar las expectativas con las que adoptamos a otra mascota ya que no remplazará el lugar y el cariño de la anterior, y es importante tener la apertura y conocimiento de que contar con otro huésped en la familia implica que serán otros comportamientos, y otra personalidad distinta, y hay que estar dispuesto a ello”.

Por último, Ernesto Ávila nos compartió consejos para cuidar a nuestras mascotas en vida: “hoy en día una forma de honrar a nuestras mascotas en darles una mejor calidad de vida, con cuidados, mimos, espacios dedicados para ellos y sobre todo con buena alimentación y nutrición en nuestros perros y gatos, recomendamos siempre utilizar alimentos balanceados que tienen el balance adecuado entre vitaminas, minerales y aditamentos necesarios para mantener un equilibrio , esto nos va a ayudar mucho para que nuestros animales de compañía vivan más y mejor”.

Si murió tu mascota, es normal que su ausencia te duela. Para manejar su duelo, aprende a reconocer tus emociones y trabaja con ellas. Recuerda que no estás solo. Hay muchas personas que han experimentado la pérdida de un perro o gato, y pueden entender lo que estás pasando.