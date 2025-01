Así se prepara el ‘oro verde’, el abono más poderoso para hacer crecer las plantas

Si eres amante de las plantas y sueñas con que tu jardín luzca vibrante y lleno de vida, necesitas conocer el secreto mejor guardado por los expertos en jardinería: el ‘oro verde’. Este abono natural es considerado uno de los más efectivos para nutrir las plantas, y lo mejor es que puedes prepararlo en casa, contribuyendo al cuidado del medio ambiente.

El ‘oro verde’ no es otra cosa que una composta orgánica llena de nutrientes esenciales. Según un estudio publicado por el Journal of Plant Nutrition and Soil Science, la composta natural mejora la estructura del suelo, aumenta la retención de agua y proporciona macronutrientes como nitrógeno, fósforo y potasio, esenciales para el crecimiento saludable de las plantas.

Mantén tus plantas en perfecto estado Getty Images

¿Cómo preparar el oro verde, el abono natural más poderoso para las plantas?

1. Recolecta tus desechos orgánicos: empieza juntando restos de frutas y verduras, cáscaras de huevo, bolsitas de té y posos de café . Evita incluir carne, lácteos o alimentos grasos, ya que pueden atraer plagas.

2. Combina con materia seca: agrega hojas secas, cartón o papel sin tinta para equilibrar los niveles de carbono y nitrógeno, esenciales para la descomposición. Un informe del US Composting Council explica que mantener esta proporción (aproximadamente 2 partes de materia seca por 1 de húmeda) acelera el proceso.

3. Oxigena el compost: coloca la mezcla en un contenedor adecuado y remueve regularmente para garantizar una buena oxigenación. Esto evita malos olores y acelera la transformación de los desechos en abono.

4. Tiempo de espera: en unas 6 a 8 semanas, tendrás tu ‘oro verde’ listo para usar. Sabrás que está listo cuando el material tenga un color oscuro, un aroma a tierra húmeda y una textura uniforme. Puedes aplicarlo en tus plantas cada 15 o 20 días.

Al aplicar este abono en tus plantas, notarás cómo crecen más fuertes y saludables. Además, reduces residuos y contribuyes a un planeta más verde. ¡Es hora de darles a tus plantas el cuidado que se merecen con este tesoro natural!