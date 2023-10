De los beneficios a los riesgos: todo lo que debes saber si tomas café

De acuerdo con el sitio especializado en periodismo y análisis de datos Statista, en 2023 el café continúa siendo uno de los productos con mayor competitividad en el mercado, siendo los países nórdicos sus mayores consumidores.

Por ejemplo, según los datos colocados en el estudio “Statista Consumer Market Outlook”, Finlandia es el país con mayor consumo de café, con un promedio de 8.,2 kilos por persona al año, seguido por Dinamarca, con 7.4 kilogramos anuales y Noruega, cuyo consumo es de 6.8 kilogramos al año, el cuál también es bastante elevado.

Sin embargo, pese a los altos niveles de preferencia, esta popular bebida posee una cantidad considerable de riesgos que contrarrestan a sus diversos beneficios, por lo que nunca está de más hacer un balance entre ambos.

¿Qué beneficios tiene el café para la salud?

Una taza de café también puede aumentar tu nivel de endorfinas Pixabay

De acuerdo a una publicación hecha en The New England Journal of Medicine, la contención de cafeína en las semillas del café ayuda al cuerpo a obtener energía y a reducir la fatiga, efecto por de más conocido entre los consumidores de esta bebida, quienes muchas veces no pueden prescindir de ella para arrancar el día.

Otro de los beneficios de este líquido catalogado por muchos como deliciosa, se encuentra en su capacidad antioxidante, gracias a la presencia de polifenoles en sus principales activos. Esta característica también ayuda a la prevención a largo plazo de enfermedades cardiovasculares, a partir de la modulación del metabolismo de la glucosa y las grasas, por lo que muchas veces también se considera al café como un gran aliado para la pérdida de peso.

¿Qué pasa al cuerpo si tomo café todos los días?

El café es utilizado por muchas personas para suprimir la necesidad de dormir Ketut Subiyanto (Pexels)

Sin embargo, a los efectos benéficos del café también se le suman algunas contradicciones, las cuales pueden repercutir en tu cuerpo en caso de que consumas esta sustancia todos los días.

De acuerdo con un estudio publicado por la doctora Maryland Kathryn, especialista en atención primaria en el Mercy Personal Physicians en Lutherville, el café puede modificar los estados de ánimo, así como contribuir al aumento de riesgo de padecimientos cardíacos a largo plazo, además de ser una sustancia que genera dependencia.

También, de acuerdo a los planteamientos sentados por escrito por el biólogo de la Universidad de Texas, Neal J. Smatresk, el café puede causar irritabilidad, estrés y agresividad, debido a su capacidad de inhibir el sueño e impedir un descanso reparador, por lo que al consumirlo diariamente te deberías tomar en cuenta el principio que dicta que “todo en exceso es malo” y preferir alternar el consumo de esta con el de otras bebidas que también poseen beneficios, como el matcha y algunas infusiones frutales.