5 rituales poderosos para recibir la luna llena en Tauro del 31 de octubre, ¿cómo afectará a los signos?

La próxima luna llena abre un portal energético altamente poderoso, pues coincide con la noche de Halloween. Te contamos cómo aprovechar su energía para atraer estabilidad, belleza y abundancia.

October 29, 2025 • 
Lily Carmona
5 rituales poderosos para recibir la luna llena en Tauro del 31 de octubre, ¿cómo afectará a los signos.png

La luna llena en Tauro coincide con una noche poderosa y mágica: Halloween.

Getty Images

Halloween y la luna llena se encuentran este año bajo la constelación de Tauro, y la combinación no puede ser más mística. Mientras el velo entre mundos se vuelve más delgado, de acuerdo con la tradición celta de Samhain, Tauro nos invita a conectar con la Tierra, con los placeres simples y con todo aquello que nos da seguridad. Es un momento ideal para agradecer lo que tenemos, soltar lo que pesa y manifestar lo que deseamos desde la calma y la sensualidad. Estos cinco rituales te ayudarán a recibir la energía mágica de esta noche con intención y equilibrio.

Crear un altar de Halloween para agradecer y atraer

Aprovecha la energía del Samhain y la conexión taurina con la tierra para montar un pequeño altar en casa. Coloca una vela verde o dorada, una calabaza, cristales como el cuarzo rosa o la aventurina y una nota de agradecimiento. Enciende la vela diciendo: “Agradezco lo que fue, abrazo lo que es y doy la bienvenida a lo que será”. Este gesto abre un canal de abundancia y gratitud, perfecto para comenzar la nueva etapa lunar.

pexels-sofia-candia-634842752-29407695.jpg

Crea un altar esta noche de Halloween.

Pexels

Limpieza con agua y sal bajo la luz de la luna

Halloween es ideal para purificar energías, así que para este ritual tendrás que llenar un cuenco con agua y sal marina. Deja que la luna llena los ilumine unos minutos y luego, con esa mezcla, limpia tus manos o rocía ligeramente en tu habitación. Imagina cómo cualquier energía estancada se disuelve, dejando espacio para nuevas oportunidades. Tauro te ayudará a aterrizar esa sensación de frescura y renovación.

pexels-sergey-torbik-42706484-11616419.jpg

Purifica el agua con sal marina.

Pexels

Ritual de abundancia con monedas y cristales

La luna llena en Tauro impulsa la prosperidad. Coloca tres monedas sobre un pañuelo y un cuarzo verde o jade en el centro. Pide con claridad lo que deseas atraer: estabilidad económica, relaciones firmes o proyectos duraderos. Después, guarda las monedas en tu cartera y deja el cristal en tu ventana para que absorba la luz de la luna. Este es el amuleto perfecto para encender tu magnetismo financiero.

pexels-monstera-3610752.jpg

Abundancia con cristales.

Pexels

Danza lunar para conectar cuerpo y energía

En Halloween, la energía se siente en la piel. Tauro rige los sentidos, así que este ritual consiste en moverte con música suave bajo la luz de la luna o con velas encendidas. Cierra los ojos, siente tus pies en el suelo y deja que el cuerpo fluya. Agradece tu fuerza, tu presencia y tu sensualidad; esta danza es una manera simbólica de reconectarte con tu cuerpo y celebrar la vida.

pexels-cottonbro-10570758.jpg

Danza bajo la luz de la luna.

Pexels

Ritual de escarbar calabazas

Además de ser una actividad divertida con la que puedes obtener deliciosas recetas y creativas decoraciones, escarbar calabazas es un poderoso ritual que los expertos en energía recomiendan practicar la noche del 31 de octubre. La idea es que, antes de abrir tu calabaza, enlistes en una hoja todo aquello que quieres soltar, así como las cosas que agradeces que te hayan sucedido. Una vez claras tus ideas, comienza a escarbar; cuando raspes y cortes, hazlo con toda la liberación, dejando atrás aquello que ya no te suma; el objetivo de esta actividad es ayudarte a liberar. Quema la hoja al final y utiliza tu calabaza para decorar tus espacios.

pexels-karola-g-5422694.jpg

Escarbar calabazas.

Pexels

La luna llena en Tauro del 31 de octubre de 2025 coincide con la noche más mágica del año, y eso convierte cada ritual en un acto lleno de poder. Halloween nos conecta con lo misterioso y con nuestros ancestros; Tauro, con lo terrenal y el placer de estar vivos. Juntas sus energías nos invitan a agradecer, sanar y manifestar todo aquello que deseamos.

Lily Carmona
