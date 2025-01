Horóscopo Chino 2025: Cómo te irá en el amor según tu signo

El 2025 se revela como un año de exquisita transformación, según el Horóscopo Chino. La Serpiente de Madera, con su elegancia innata, nos invita a cultivar un jardín de oportunidades donde la prosperidad florece. Este ciclo astrológico nos empodera para redefinir nuestros límites y alcanzar nuevas metas. ¿Estás listo para conocer las predicciones para el amor?

Serpiente

Los nacidos en 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 y 2025

La seducción de la serpiente se destaca este año, lo que traerá oportunidades de romances, pero también inseguridades y celos en la pareja. Para mejorar en tus relaciones, es importante que dejes de ser tan misteriosa y expreses claramente tus sentimientos, ya que los conflictos suelen surgir de la falta de comunicación y de interpretar mal lo que realmente sientes.

Aprovecha tus dones y superarás los desafíos

Caballo

Los nacidos en los años 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 y 2014

Mostrarás mayor seriedad en tus relaciones. Aunque sueles disfrutar de la libertad y la aventura, cuando encuentras a la persona adecuada estableces un vínculo muy fuerte. En este año, los del signo caballo conocerán su alma gemela. Respecto a tus amistades, será un año de vivir experiencias juntos que, sin duda, fortalecerán tus relaciones. ¡Verás cómo todo se consolida!

Deberías estar preparada para viajar, ¡quizá descubras un lugar al que desees mudarte!

Cabra

Los nacidos en los años 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015.

Es buen momento para trabajar en sanar tus inseguridades y fortalecer las relaciones a través de la ternura, seguridad y comprensión, en vez de mostrar actitudes caprichosas, demandantes, posesivas o celosas cuando las cosas no salen como deseas. Si eres signo cabra, sentirás la necesidad de cuidar a tu pareja más que nunca y a tus seres queridos. Es momento de construir mejores relaciones.

Los signos de Mono, Perro, Gallo y Caballo tendrán suerte en el amor. Getty Images

El amor propio se hace presente y tu autoconfianza se fortalece como nunca

Mono

Los nacidos en los años 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 y 2016

Este año puede ser propicio para encontrar pareja. Para aquellos que ya tienen pareja y sienten que la relación carece de rumbo, podría darse una ruptura motivada por la búsqueda de una relación más sólida. En tus relaciones personales, sentirás la necesidad de pedir pequeñas muestras de amistad y reciprocidad, no temas porque serás bien correspondida.

Siempre tienes un As en la manga y sales adelante con gracia y elegancia

Gallo

Los nacidos en los años 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 y 2017

Durante el primer semestre del año, tu pareja y algunos amigos comienzan a viajar por trabajo, lo cual impide que puedan acompañarse al principio, debido a sus compromisos individuales. No hay rupturas, aunque resulta frustrante no poder estar juntos. Con paciencia y comprensión lograrán superar esta etapa, aprovechen la distancia para extrañarse y valorarse mutuamente; les enseñará la importancia de dar el peso y cariño adecuado su relación.

Vives un momento de prosperidad. Algunos viajes se avistan en tu camino

Perro

Los nacidos en los años 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 y 2018

Puedes estar en medio de un rumor y algunas amistades te defraudarán; no te inquietes por los chismes, ten confianza porque la verdad saldrá a la luz. Además, es positivo, ya que te liberará de amistades falsas. En tu relación de pareja reinará la armonía y se sentirán muy conectados, incluso podrán planear un futuro juntos; harán un viaje a un destino lleno de actividades emocionantes y divertidas.

Pandora lanzó una colección de charms para celebrar el Año Lunar 2025. Pandora

Es un periodo muy tranquilo, disfrútalo mucho. ¡Se vale aprender a relajarse!

Cerdo

Los nacidos en los años 1959, 1971, 1983 1995, 2007 y 2019

Modificar la dinámica de tu relación generará nuevas vivencias, memorias y dar menos importancia a lo material. Surgirán aventuras y proyectos innovadores, lo cual traerá consigo una actitud renovada que fortalecerá la comprensión y conexión entre ambos. En el caso de los solteros, este será un año de exploración con nuevas personas, con la posibilidad de encontrar a alguien con quién establecer una relación seria al final del año.

Tu relación de pareja se fortalece y urge una gran conexión

Rata

Los nacidos en los años 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 y 2020

La Serpiente te pedirá que seas menos crítica. Durante una crisis, tu pareja o algún amigo necesitarán más tu comprensión que tu opinión; no es cuestión de resolverles la vida, sino de ofrecerles tu cariño y un oído atento. Tu capacidad para superar rápidamente los problemas te hace creer que todos pueden hacerlo igual de rápido, lo que puede llevarte a minimizar el dolor de los demás. Aprende a relacionarte con empatía y así, cambiar la forma en la que los demás te ven.

Cos lanzó una colección con referencias a la cultura oriental para celebrar el año de la serpiente de madera. Cos

¡Podrías descubrir una nueva pasión que te proporcione ingresos adicionales!

Buey

Los nacidos en los años 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021, 2033

En el amor se presenta una dicotomía: si tu relación no funciona, se terminará; pero si tienes una conexión fuerte con tu pareja, ambas partes dejarán atrás la familia nuclear para comenzar un nuevo camino juntos. Para tener éxito en tus relaciones, es crucial dejar de lado los celos, en especial si no tienen fundamentos.

¡Es momento de progresar y celebrar tu autonomía con alegría!

Tigre

Los nacidos en los años 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 y 2022

El año estará lleno de situaciones tentadoras y tu autoestima puede aumentar al ser tan solicitada; sin embargo, en los juegos de seducción siempre hay alguien que sale herido. Te divertirás si tu pareja está de acuerdo en que sólo buscas algo pasajero y sin compromisos. No hagas acuerdos a largo plazo.

Encontrarás mayor satisfacción en algo inesperado que en aquello que creías era tu sueño

Para celebrar el inicio del Año Lunar, firmas como Klipling, lanza colecciones especiales. Kipling

Conejo

Los nacidos en los años 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 y 2023

Las personas que pertenecen a tu signo estarán propensas a establecer relaciones más comprometidas, lo que les permitirá expandir su descendencia si así lo desean. Además, obtendrán beneficios tanto a nivel personal como en sus negocios, o labrarán una buena reputación a través de sus contactos y relaciones afectivas. Los solteros encontrarán comodidad en salir con varias personas y expandir sus lazos afectivos.

Para tener éxito laboral, es importante trabajar en varios proyectos al mismo tiempo

Dragón

Los nacidos en los años 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 y 2024

La estabilidad define tu año, pero no debes confundirla con monotonía. La crisis que superaste te ayudó a identificar lo que realmente deseas en una relación. Después de crecer juntos, la pareja se siente más sólida y madura. Sin embargo, si los problemas persisten y no encuentras solución, es mejor tomar un descanso y no apresurarse en una nueva decisión.

Vendrán nuevas oportunidades, como un proyecto que te devolverá la pasión

El horóscopo chino es una antigua tradición que nos ayuda a comprender mejor las energías que nos rodean y cómo influyen en nuestras vidas. No pierdas la oportunidad de conectar con el cosmos y entender mejor tu lugar en él. ¡Explora el Especial Horóscopos 2025 de Vanidades y prepárate para un año lleno de descubrimientos y crecimiento personal! No te pierdas este ejemplar de colección, encuéntralo con voceadores, en puestos de revistas o tiendas de autoservicio.