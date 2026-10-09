Luna menguante de octubre: 5 limpias energéticas y meditaciones para soltar emociones negativas

La luna menguante de octubre es una oportunidad para hacer una pausa, revisar cómo nos sentimos y dejar espacio para nuevos comienzos. Esta fase lunar, asociada simbólicamente con el cierre de ciclos y la introspección, invita a soltar hábitos, pensamientos y situaciones que ya no contribuyen a nuestro bienestar emocional.

En octubre de 2026, la Luna nueva tendrá lugar el día 10, a las 9:50 de la mañana, hora del centro de México. Por eso, los últimos días de la fase menguante pueden servir como punto de partida para practicar la meditación, ordenar los espacios personales y establecer intenciones para el nuevo ciclo.

Aunque las limpias energéticas forman parte de distintas tradiciones espirituales y no existe evidencia científica de que eliminen una energía negativa, algunas de estas prácticas pueden convertirse en herramientas para hacer una pausa, reflexionar y gestionar el estrés. Lo importante es elegir actividades que te ayuden a sentirte presente, sin convertirlas en una obligación.

¿Qué significa la luna menguante de octubre y por qué se relaciona con cerrar ciclos?

La luna menguante es la fase en la que la porción iluminada del satélite visible desde la Tierra disminuye hasta llegar a la Luna nueva. Desde la astrología y diversas prácticas espirituales, este periodo se interpreta como una etapa favorable para la introspección, el descanso y la liberación simbólica de aquello que ya no se desea conservar.

En términos de bienestar emocional, aprovechar estos días para escribir, meditar o revisar los propios hábitos puede ayudar a identificar preocupaciones y reconocer qué situaciones necesitan atención. No se trata de borrar emociones incómodas, sino de aprender a escucharlas y encontrar maneras saludables de procesarlas.

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5 limpias energéticas y meditaciones para aprovechar la luna menguante

1. Limpia tu espacio con una limpieza consciente

Ideal para: recuperar la sensación de orden y tranquilidad.

El espacio en el que vivimos puede influir en cómo nos sentimos. Durante la luna menguante, puedes dedicar unos minutos a ordenar tu habitación, cambiar las sábanas, abrir las ventanas si el clima lo permite y retirar los objetos que ya no utilizas.

Para convertir esta actividad en una práctica de limpieza energética, concéntrate en cada movimiento y piensa en aquello que deseas dejar atrás. Puedes acompañar el momento con música relajante o unos minutos de silencio.

Cómo hacerlo: elige un rincón de tu casa, ordena lo que ya no necesitas y termina con tres respiraciones profundas. La intención es crear un entorno más agradable, no alcanzar una limpieza perfecta.

2. Meditación para soltar pensamientos negativos

Ideal para: observar las preocupaciones sin dejarse arrastrar por ellas.

La meditación de atención plena permite observar los pensamientos sin tener que reaccionar inmediatamente ante ellos. En lugar de intentar eliminar las ideas desagradables, el objetivo es reconocerlas y regresar suavemente al momento presente.

Durante la luna menguante, puedes utilizar esta práctica como una forma simbólica de despedirte de preocupaciones que se repiten y recuperar la perspectiva.

Cómo hacerlo:



Siéntate en una posición cómoda y cierra los ojos si te resulta agradable. Respira lentamente durante uno o dos minutos, sin forzar la respiración. Observa los pensamientos que aparecen y nómbralos mentalmente: preocupación, miedo, cansancio o incertidumbre. Regresa la atención a tu respiración cada vez que te distraigas. Termina preguntándote qué necesitas para sentirte mejor hoy.

No es necesario conseguir una mente en blanco. Reconocer lo que sientes, sin juzgarte, también forma parte de la práctica.

Meditar para mejorar la memoria Freepik

3. Limpia emocional con agua y una intención personal

Ideal para: marcar simbólicamente el final de una etapa.

El agua aparece en distintas tradiciones como símbolo de renovación y transformación.

Puedes incorporar ese significado a una rutina cotidiana, como ducharte con calma o lavarte las manos conscientemente, mientras reflexionas sobre aquello que deseas dejar atrás.

Esta práctica no elimina literalmente las emociones negativas, pero puede ayudarte a establecer una pausa entre un momento de tensión y el siguiente.

Cómo hacerlo: mientras te duchas, identifica una preocupación que te gustaría gestionar de otra manera. Al terminar, elige una acción concreta para abordarla, como establecer un límite, descansar o conversar con alguien de confianza.

No necesitas añadir sal, aceites esenciales ni otros ingredientes. Si utilizas productos adicionales, asegúrate de que sean adecuados para tu piel y evita mezclas que puedan provocar irritación.

4. Meditación de escritura para cerrar ciclos

Ideal para: reconocer emociones pendientes y ordenar pensamientos.

A veces, una preocupación parece más difícil de manejar cuando permanece dando vueltas en la mente. Escribir puede ayudarte a identificar qué te inquieta, qué está bajo tu control y qué necesitas aceptar.

Aprovecha los días previos a la Luna nueva para hacer un ejercicio de reflexión personal. No tienes que resolver todo en una sesión: basta con dedicar entre cinco y diez minutos a escribir con honestidad.

Cómo hacerlo: toma una libreta y responde estas tres preguntas:



¿Qué situación me ha quitado tranquilidad últimamente?

¿Qué emoción necesito reconocer en lugar de ignorar?

¿Qué puedo hacer para cuidarme mejor a partir de ahora?

Cuando termines, lee tus respuestas sin juzgarte. Puedes guardar la página para revisarla más adelante o cerrar la libreta como símbolo de que has dedicado tiempo a escucharte.

5. Meditación nocturna de gratitud y liberación

Ideal para: terminar el día con mayor conciencia y serenidad.

Antes de dormir, reserva unos minutos para reconocer tanto las dificultades como las pequeñas cosas que te han dado tranquilidad durante el día. La gratitud no significa negar los problemas ni obligarte a mantener una actitud positiva cuando estás triste; consiste en ampliar la mirada para reconocer distintas partes de tu experiencia.

Durante la fase menguante, puedes convertir este momento en una rutina para revisar lo vivido y distinguir aquello que deseas atender de lo que no puedes cambiar de inmediato.

Cómo hacerlo:



Busca un lugar tranquilo y deja el teléfono a un lado. Respira con naturalidad durante unos minutos. Identifica una situación difícil que hayas atravesado y reconoce cómo te hizo sentir. Piensa en una cosa que agradezcas de tu día, por pequeña que sea. Formula una intención realista para mañana, como descansar mejor, pedir ayuda o dedicarte tiempo.

La práctica puede durar cinco minutos. No necesitas sentirte completamente en paz para dar por terminado el ejercicio.

Asegúrate de que la vela sea encendida cuando todos coloquen sus papeles en el tazón. (Unsplash)

¿Cuándo hacer las limpias energéticas durante la luna menguante de octubre?

En México, la Luna nueva de octubre de 2026 ocurrirá el sábado 10, a las 9:50 de la mañana, hora del centro del país. El cuarto menguante tuvo lugar el 3 de octubre, por lo que el viernes 9 corresponde a los últimos momentos de la fase menguante antes de la Luna nueva.

Puedes realizar estas prácticas durante esos días o incorporarlas a tu rutina cuando necesites un momento de reflexión. No hay una hora científicamente demostrada como más efectiva para meditar o hacer una limpieza simbólica: elige un momento en el que puedas estar tranquila y sin interrupciones.

Qué debes recordar antes de hacer una limpieza energética

Las limpias y meditaciones pueden tener un significado espiritual o personal, pero no sustituyen el apoyo profesional cuando las emociones negativas se vuelven persistentes o interfieren con tu vida cotidiana.

Tampoco necesitas realizar las cinco prácticas ni seguir un calendario lunar para sentirte mejor. Puedes elegir una sola actividad, adaptarla a tus necesidades y repetirla cuando te resulte útil.

La luna menguante puede servir como recordatorio simbólico de que no todo tiene que resolverse al mismo tiempo. Reconocer lo que sientes, establecer límites y permitirte descansar son formas concretas de cuidar tu bienestar emocional.