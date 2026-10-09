Andrés de York: la millonaria suma que estaría en juego tras abandonar Royal Lodge y el polémico acuerdo detrás de su salida

La salida de Andrés Mountbatten-Windsor de Royal Lodge, la mansión de 30 habitaciones en Windsor donde vivió durante más de dos décadas, vuelve a poner bajo escrutinio sus acuerdos económicos con la Corona británica.

El fin anticipado de su contrato de arrendamiento dejó una cifra millonaria sobre la mesa: 302,000 libras esterlinas en compensación, aunque el dinero no debe interpretarse necesariamente como un pago directo a su cuenta bancaria.

El caso también reavivó las preguntas sobre las condiciones de su contrato, el costo de las reparaciones de la propiedad y el papel del rey Carlos III en la resolución de las obligaciones económicas relacionadas con la residencia.

¿Por qué Andrés de York recibió una

compensación por dejar Royal Lodge?

El acuerdo entre Andrés y The Crown Estate, organismo encargado de administrar propiedades en beneficio público, contemplaba una compensación si entregaba la residencia durante los primeros 25 años de su contrato de arrendamiento. El acuerdo original, firmado en 2003, tenía una duración de 75 años, por lo que todavía quedaban más de cinco décadas cuando se formalizó su salida.

La cláusula estaba relacionada con la importante inversión que Andrés realizó al inicio del arrendamiento para rehabilitar el inmueble. De acuerdo con los datos publicados por The Crown Estate, la compensación calculada ascendió a 302,000 libras esterlinas.

Sin embargo, la cifra debe entenderse dentro del balance final del contrato y no como una ganancia automática para el hermano del rey Carlos III.

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El costo de las reparaciones de Royal Lodge y

el papel de Carlos III

La salida de Andrés también estuvo acompañada de una factura considerable por las reparaciones y restauraciones necesarias en Royal Lodge. El costo se estimó en 1.8 millones de libras, cantidad que se redujo al descontar las 302,000 libras correspondientes a la compensación por la terminación anticipada del contrato.

De acuerdo con información publicada por medios británicos, el rey Carlos III habría cubierto con recursos privados el importe restante, de aproximadamente 1.5 millones de libras. De esta manera, la obligación económica con The Crown Estate quedó saldada, aunque no se ha aclarado públicamente si Andrés deberá devolverle ese dinero a su hermano.

La operación ha llamado la atención porque el monarca había buscado distanciar a la institución de las controversias relacionadas con su hermano. El apoyo para cubrir los gastos de la residencia, no obstante, debe distinguirse de la financiación de los procedimientos legales de Andrés.

¿Cuánto dinero invirtió Andrés de York en su mansión?

Royal Lodge fue durante más de dos décadas una de las residencias más cuestionadas de Andrés debido a las condiciones de su arrendamiento. Cuando firmó el contrato en 2003, realizó un pago inicial de un millón de libras y asumió el compromiso de invertir alrededor de 7.5 millones de libras en renovaciones.

El acuerdo establecía además una renta anual simbólica, conocida en el sistema británico como peppercorn rent. Esta fórmula legal permite mantener vigente un contrato mediante un pago nominal, en lugar de una renta comercial ordinaria.

Las condiciones adquirieron mayor relevancia pública a medida que crecían las críticas sobre los beneficios que Andrés obtenía de su residencia. La estructura del contrato y las inversiones realizadas se convirtieron en elementos centrales del debate sobre el costo de mantener Royal Lodge.

La salida de Andrés de York de Royal Lodge vuelve a poner bajo la lupa su acuerdo de arrendamiento y la millonaria cifra relacionada con la residencia que ocupó durante más de 20 años. Getty Images

¿Por qué Andrés de York abandonó Royal

Lodge?

La salida de Andrés se produjo después de años de controversia por sus vínculos con Jeffrey Epstein, el delincuente sexual convicto que murió en 2019. En medio del creciente escrutinio público, Carlos III tomó medidas para distanciar a la monarquía de su hermano y dispuso que dejara la residencia de Windsor.

Andrés ha negado haber cometido irregularidades en relación con Epstein y ha expresado que lamenta su amistad con él. Por otra parte, el escrutinio sobre su conducta durante su etapa como representante comercial británico ha añadido presión a su situación pública.

Tras abandonar Royal Lodge, Andrés se trasladó a una propiedad en Sandringham, finca privada del rey en Norfolk. Mientras tanto, el futuro de la mansión y su posible uso continúan siendo relevantes para The Crown Estate.

La conclusión del arrendamiento no solo marca el final de una etapa residencial para Andrés de York: también deja al descubierto los compromisos económicos que acompañaron uno de los acuerdos inmobiliarios más controvertidos