Luna menguante en Virgo hoy: el ritual y 5 cosas que debes soltar antes de la Luna nueva de octubre

La Luna menguante en Virgo marca, dentro de la astrología, un momento asociado con la limpieza, el orden y el cierre de ciclos. Antes de la llegada de la próxima Luna nueva de octubre, esta fase puede aprovecharse como una oportunidad simbólica para hacer espacio, revisar pendientes y dejar atrás aquello que ya no aporta.

Virgo es un signo relacionado tradicionalmente con la organización, los hábitos y la atención a los pequeños detalles. Por eso, esta fase lunar suele vincularse con una energía de depuración: menos acumulación y más claridad.

¿Qué significa la Luna menguante en Virgo?

En astrología, la Luna menguante representa una etapa de cierre y liberación. A diferencia de la Luna nueva, que suele asociarse con los comienzos y las intenciones, la fase menguante invita a revisar aquello que ya cumplió su función.

Cuando esta fase coincide con Virgo, la atención se dirige especialmente hacia los hábitos, la rutina, el orden y esas pequeñas cosas que pueden estar generando desgaste cotidiano.

Por eso, más que intentar comenzar algo nuevo, este momento puede ser ideal para hacer una pausa y decidir qué quieres dejar atrás antes de la próxima Luna nueva.

Los signos del zodiaco más afectados por el eclipse solar en Virgo del 21 de septiembre Getty Images

5 cosas que debes soltar durante la Luna menguante en Virgo

1. El perfeccionismo que te impide avanzar

Virgo suele relacionarse con la búsqueda de orden y precisión. En su lado más exigente, esto puede convertirse en la necesidad de que todo salga perfecto antes de dar un paso.

La Luna menguante puede ser un buen momento simbólico para soltar esa presión y aceptar que terminar algo imperfectamente también significa avanzar.

2. Los pendientes que llevas demasiado tiempo postergando

Desde ordenar un cajón hasta responder un mensaje o cerrar una tarea pendiente, esta fase puede aprovecharse para hacer una pequeña limpieza de asuntos inconclusos.

No necesitas resolver toda tu vida en un día. El objetivo es identificar aquello que ocupa espacio mental y comenzar a cerrarlo.

3. Hábitos que ya no funcionan para ti

La energía asociada con Virgo también se relaciona con las rutinas. Por eso, este puede ser un buen momento para preguntarte qué hábitos realmente te ayudan y cuáles mantienes simplemente por costumbre.

La clave está en depurar antes de incorporar algo nuevo.

4. La necesidad de controlar cada detalle

Planificar puede darte estructura, pero intentar anticipar absolutamente todo también puede generar agotamiento.

Durante esta Luna menguante, el ejercicio simbólico consiste en identificar aquello que no depende completamente de ti y permitirte dejar de controlarlo.

5. La autocrítica excesiva

Quizá uno de los aspectos más importantes para trabajar durante este periodo sea la manera en que te hablas a ti misma.

En lugar de revisar todo aquello que consideras que hiciste mal, puedes utilizar esta etapa para reconocer qué aprendiste y qué ya no necesitas seguir cargando.

Asegúrate de que la vela sea encendida cuando todos coloquen sus papeles en el tazón. (Unsplash)

El ritual de Luna menguante en Virgo para cerrar ciclos

Si quieres aprovechar esta fase desde una perspectiva espiritual, puedes hacer un ritual sencillo de limpieza y escritura.

Necesitas:



Una hoja de papel.

Una pluma.

Un vaso con agua.

Un espacio tranquilo.

Comienza ordenando durante unos minutos el espacio en el que realizarás el ritual. Después, escribe cinco cosas que quieres soltar antes de la próxima Luna nueva. Pueden ser hábitos, pensamientos, pendientes, dinámicas desgastantes o expectativas que ya no corresponden con tu presente.

Lee la lista y pregúntate qué puedes hacer concretamente para comenzar a desprenderte de cada una.

Después, rompe el papel y deséchalo como un gesto simbólico de cierre. No necesitas realizar ningún procedimiento especial: el significado está en convertir la intención en una acción concreta.

Finalmente, toma unos minutos para escribir tres cosas que quieres conservar de este ciclo y tres que te gustaría transformar.

Agradece por adelantado lo que deseas atraer a tu vida. GETTY IMAGES

¿Cuándo será la próxima Luna nueva de octubre?

La Luna nueva representa, dentro de la astrología, el inicio de un nuevo ciclo lunar y suele asociarse con la intención y los nuevos comienzos. Por eso, la Luna menguante se considera simbólicamente una etapa previa para hacer limpieza y cerrar asuntos pendientes.

Si utilizas las fases lunares como una herramienta de reflexión, este momento puede servirte para llegar a la próxima Luna nueva con mayor claridad sobre lo que quieres dejar atrás y aquello que sí deseas comenzar.