Calendario lunar: Estas son las mejores fechas para cortarse el pelo en noviembre según las fases de la Luna

Seguir el calendario lunar para cortarse el pelo es una costumbre ancestral que ha perdurado con el paso del tiempo, y es que más allá de que sea un mito, esta práctica se basa en la creencia de que la energía de la luna influye directamente en el crecimiento y la salud del pelo.

Si quieres sincronizar tu próximo corte con las fases lunares y aprovechar sus beneficios, aquí te contamos cuáles son los mejores días de noviembre para hacerlo.

¿Cómo influye la energía de la luna en tu pelo?

La influencia de la luna en nuestro pelo se debe a la fuerza gravitacional de la luna sobre los líquidos del nuestro cuerpo, por esta razón, muchos especialistas en astrología aseguran que sincronizar el cuidado de nuestro pelo con las fases lunares, es una apuesta segura que nos permite mantenerlo sano, abundante y hermoso.

¿Cuáles son las mejores fechas para cortarse el pelo en noviembre según las fases de la luna?

Checa el calendario lunar de noviembre 2025 y elige la fecha adecuada para hacerte un cambio de look, darle mantenimiento a tu pelo con un tratamiento, o simplemente hacerte un despunte.

Luna llena (5 de noviembre)

Si no estás en busca de un crecimiento rápido, pero sí que tu pelo sea más fuerte para evitar la caída, es mejor hacer tu cita con el estilista durante la luna llena, ya que el crecimiento del pelo será moderado, pero con fuerza y brillo.

Luna menguante (12 de noviembre)

Si estás buscando lo opuesto, es decir, que tu pelo no crezca tan rápido y así mantener el largo de tu corte por más tiempo, la luna en cuarto menguante es la fecha ideal, ya que durante esta fase el crecimiento del pelo se retrasa.

Luna nueva (20 de noviembre)

Esta es la fecha ideal para renovar tu melena y consentirla con tratamientos que le aporten fuerza, belleza y brillo. Puedes acudir al salón para que le apliquen un tratamiento, o desde tu casa aplicar una mascarilla reconstructora.

Luna creciente (28 de noviembre)

Esta fecha es perfecta si estás buscando que tu pelo crezca más rápido y con fuerza, pues como lo dice la fase de la luna, es el día en que permitirá el crecimiento saludable de tu melena.

Ya sea que creas en la influencia de la Luna o no, elegir una fecha con intención puede darte un impulso emocional y simbólico.

