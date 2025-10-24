Temporada de Escorpio: estos son los 5 signos del zodiaco más beneficiados con su energía mística

A partir del 23 de octubre y hasta el 21 de octubre, el signo de Escorpio se posiciona como el gran protagonista, su temporada marca una de las etapas más internas y profundas del año, acompañado también de la energía de Marte y Plutón.

Con esta gran energía, el Universo nos invita a hacer introspección para sanar las heridas abiertas y soltar lo que ya no debe permanecer más en nuestra vida, y estos son los signos más beneficiados.

Los 5 signos del zodiaco más beneficiados de la temporada Escorpio

La energía mística de Escorpio representa la muerte simbólica de tu viejo yo, para renacer de entre las cenizas más fuerte y empoderada, y estos son los signos más beneficiados de la temporada.

Escorpio

Es tu temporada y tu momento para brillar, el Sol ilumina tu identidad y te da una sensación de poder y claridad, que te impulsa a reinventarte, cerrar ciclos y atreverte a ir en busca de nuevas y mejores oportunidades, tanto en el ámbito profesional como el sentimental y personal. Es tiempo de sanar y brillar desde tu esencia más genuina.

Cáncer

Tu intuición y sensibilidad estarán más desarrolladas durante esta temporada, así que escucha tu voz interior, pues se vienen nuevas oportunidades en el amor, posibles reconciliaciones y conexiones a nivel espiritual.

Si escuchas tu corazón, podrías vivir experiencias transformadoras en pareja o en el plano personal.

Virgo

Esta temporada te invita a romper con estructuras mentales limitantes y a tener conversaciones más honestas contigo misma y con los demás, pues estás en un punto de transformación profunda, donde lo que antes parecía confuso, ahora se muestra con total claridad.

Temporada de Escorpio signo por signo Getty Images

Capricornio

Escorpio activa tu zona de amistades y proyectos colectivos, lo que puede traerte conexiones valiosas y oportunidades de crecimiento profesional, ya que tu liderazgo se potencia y tu intuición te guía hacia asociaciones que prometen éxito a largo plazo.

Piscis

El agua de Escorpio fluye con la tuya, impulsando una oleada de creatividad y comprensión emocional, es el mejor momento para confiar en tu intuición y manifestar tus sueños con fe.

Tu energía también se verá beneficiada de las terapias, el arte o la meditación, para que tu alma se expanda y logre evolucionar.

