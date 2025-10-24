Temporada de Escorpio: estos son los 5 signos del zodiaco más beneficiados con su energía mística
El 23 de octubre inicia la temporada de Escorpio, una etapa de transformación profunda que invita a soltar lo viejo y renacer con fuerza, y estos son los signos que más sentirán su poder.
A partir del 23 de octubre y hasta el 21 de octubre, el signo de Escorpio se posiciona como el gran protagonista, su temporada marca una de las etapas más internas y profundas del año, acompañado también de la energía de Marte y Plutón.
Con esta gran energía, el Universo nos invita a hacer introspección para sanar las heridas abiertas y soltar lo que ya no debe permanecer más en nuestra vida, y estos son los signos más beneficiados.
Te podría interesar: Temporada de Escorpio: ¿cuándo inicia y cómo te afectará según tu signo zodiacal?
Los 5 signos del zodiaco más beneficiados de la temporada Escorpio
La energía mística de Escorpio representa la muerte simbólica de tu viejo yo, para renacer de entre las cenizas más fuerte y empoderada, y estos son los signos más beneficiados de la temporada.
Escorpio
Es tu temporada y tu momento para brillar, el Sol ilumina tu identidad y te da una sensación de poder y claridad, que te impulsa a reinventarte, cerrar ciclos y atreverte a ir en busca de nuevas y mejores oportunidades, tanto en el ámbito profesional como el sentimental y personal. Es tiempo de sanar y brillar desde tu esencia más genuina.
Cáncer
Tu intuición y sensibilidad estarán más desarrolladas durante esta temporada, así que escucha tu voz interior, pues se vienen nuevas oportunidades en el amor, posibles reconciliaciones y conexiones a nivel espiritual.
Si escuchas tu corazón, podrías vivir experiencias transformadoras en pareja o en el plano personal.
Virgo
Esta temporada te invita a romper con estructuras mentales limitantes y a tener conversaciones más honestas contigo misma y con los demás, pues estás en un punto de transformación profunda, donde lo que antes parecía confuso, ahora se muestra con total claridad.
Capricornio
Escorpio activa tu zona de amistades y proyectos colectivos, lo que puede traerte conexiones valiosas y oportunidades de crecimiento profesional, ya que tu liderazgo se potencia y tu intuición te guía hacia asociaciones que prometen éxito a largo plazo.
Piscis
El agua de Escorpio fluye con la tuya, impulsando una oleada de creatividad y comprensión emocional, es el mejor momento para confiar en tu intuición y manifestar tus sueños con fe.
Tu energía también se verá beneficiada de las terapias, el arte o la meditación, para que tu alma se expanda y logre evolucionar.