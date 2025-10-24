Suscríbete
Horóscopos

Temporada de Escorpio: estos son los 5 signos del zodiaco más beneficiados con su energía mística

El 23 de octubre inicia la temporada de Escorpio, una etapa de transformación profunda que invita a soltar lo viejo y renacer con fuerza, y estos son los signos que más sentirán su poder.

October 24, 2025 • 
Melisa Velázquez
Signos del zodiaco más afectados en la temporada de Escorpio

Signos del zodiaco más afectados en la temporada de Escorpio

Getty Images

A partir del 23 de octubre y hasta el 21 de octubre, el signo de Escorpio se posiciona como el gran protagonista, su temporada marca una de las etapas más internas y profundas del año, acompañado también de la energía de Marte y Plutón.

Con esta gran energía, el Universo nos invita a hacer introspección para sanar las heridas abiertas y soltar lo que ya no debe permanecer más en nuestra vida, y estos son los signos más beneficiados.

Te podría interesar: Temporada de Escorpio: ¿cuándo inicia y cómo te afectará según tu signo zodiacal?

También puedes leer:
Los regalos perfectos para cada signo del Zodiaco
Estilo de vida
Los regalos perfectos para cada signo del Zodiaco
June 12, 2018
 · 
Vanidades
signos de fuego.jpg
Horóscopos
La extraña característica de los signos de fuego que los puede llevar a vivir en solitario
August 10, 2023
 · 
Emma Duarte

Los 5 signos del zodiaco más beneficiados de la temporada Escorpio

La energía mística de Escorpio representa la muerte simbólica de tu viejo yo, para renacer de entre las cenizas más fuerte y empoderada, y estos son los signos más beneficiados de la temporada.

Escorpio

Es tu temporada y tu momento para brillar, el Sol ilumina tu identidad y te da una sensación de poder y claridad, que te impulsa a reinventarte, cerrar ciclos y atreverte a ir en busca de nuevas y mejores oportunidades, tanto en el ámbito profesional como el sentimental y personal. Es tiempo de sanar y brillar desde tu esencia más genuina.

Cáncer

Tu intuición y sensibilidad estarán más desarrolladas durante esta temporada, así que escucha tu voz interior, pues se vienen nuevas oportunidades en el amor, posibles reconciliaciones y conexiones a nivel espiritual.

Si escuchas tu corazón, podrías vivir experiencias transformadoras en pareja o en el plano personal.

Virgo

Esta temporada te invita a romper con estructuras mentales limitantes y a tener conversaciones más honestas contigo misma y con los demás, pues estás en un punto de transformación profunda, donde lo que antes parecía confuso, ahora se muestra con total claridad.

Temporada de Escorpio signo por signo

Temporada de Escorpio signo por signo

Getty Images

Capricornio

Escorpio activa tu zona de amistades y proyectos colectivos, lo que puede traerte conexiones valiosas y oportunidades de crecimiento profesional, ya que tu liderazgo se potencia y tu intuición te guía hacia asociaciones que prometen éxito a largo plazo.

Piscis

El agua de Escorpio fluye con la tuya, impulsando una oleada de creatividad y comprensión emocional, es el mejor momento para confiar en tu intuición y manifestar tus sueños con fe.

Tu energía también se verá beneficiada de las terapias, el arte o la meditación, para que tu alma se expanda y logre evolucionar.

signos del zodiaco
Melisa Velázquez
Relacionado
El libro que flechó a Dua Lipa y Callum Turner
Entretenimiento
Dua Lipa y Callum Turner: este es el libro que los flechó y por el que comenzaron su historia de amor
October 24, 2025
 · 
Melisa Velázquez
El príncipe William planea retirar títulos y honores reales cuando sea rey
Realeza
¿Podría el príncipe William retirar los títulos reales de los hijos de Meghan y Harry? Estos serían sus posibles planes como futuro rey
October 24, 2025
 · 
Melisa Velázquez
Infancia de Dakota Johnson
Entretenimiento
Dakota Jonson reflexiona sobre lo dura que fue su infancia por la fama de su madre: “Había momentos en los que era realmente aterrador”
October 24, 2025
 · 
Melisa Velázquez
La infanta Sofía deslumbra con el traje rojo más bonito del otoño
Realeza
La infanta Sofía deslumbra con su look más audaz: un traje rojo que redefine la elegancia otoñal
October 24, 2025
 · 
Melisa Velázquez