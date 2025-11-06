Superluna llena en Tauro: los 5 rituales más poderosos para aprovechar la energía de la luna del castor

La superluna llena en Tauro, conocida también como la luna del castor, es la última luna llena del otoño, antes de darle la bienvenida a la temporada navideña, y es una de las más importantes energéticamente hablando en el año, porque invita a cerrar, soltar y también a materializar. No por nada coincide con el mes maestro, cuyo objetivo es el mismo.

Recordemos que también Tauro es un signo de tierra, sólido, práctico, regido por Venus, anclado en el cuerpo, los sentidos y el placer de la vida diaria.

Por eso esta luna es tan poderosa, porque nos ayudará a aterrizar nuestros pensamientos y deseos más profundos en algo tangible.

Este momento lunar en noviembre 2025 te pide conectar con tu cuerpo, revisar tu relación con el dinero, con lo que valoras, con tu estabilidad y con lo que deseas poseer. Así que estos rituales sencillos y poderosos serán tu mejor arma para beneficiarte de la energía de esta luna.

Ritual de agradecimiento

Para este sencillo ritual necesitarás una hoja y una pluma; en ella escribirás 10 cosas que agradeces de este año y después 10 cosas que estás lista para soltar. Pueden ser emociones, expectativas, ideas, hábitos, culpas o creencias.

Ritual de agradecimiento. Pexels

Cuando termines, dobla esa hoja y guárdala en una cajita o en un sobre; esta vez no la vas a romper ni quemar, sino que la dejarás ahí como forma simbólica de respeto hacia las versiones pasadas que te han traído hasta este momento. Recuerda que, sin importar qué decisiones hayas tomado, también merecen amor.

Ritual de afirmación

Para este ritual tendrás que estar en un lugar exterior, que se encuentre en calma, intimidad, y donde te sientas y sepas segura. Cuando la luna alcance el punto alto sobre el cielo, vas a repetir esta afirmación:

“Esta luna llena libero con amor lo que ya no me nutre. Suelto el miedo, suelto la culpa. Mi energía se limpia y se renueva. Elijo vivir en confianza, en abundancia y en verdad. Estoy lista para recibir todo lo bueno que el universo tiene para mí. Hecho está”.

Ritual de afirmación Pexels

Puedes repetirla tres veces en voz alta o en tu mente; lo importante es que lo hagas directamente bajo la luz de la luna.

Ritual de contacto con la Tierra

Para realizar este ritual también tendrás que encontrarte en un área exterior; puede ser un balcón, tu patio, una banqueta o un parque, siempre y cuando sea un lugar donde estés segura. Vas a respirar conscientemente durante 5 minutos. Cuenta inhalando cuatro y exhalando seis. Esta respiración te ayudará a calmar tus nervios, bajar la inflamación de tu cuerpo, reducir la ansiedad y anclarte con la Tierra. Con este ritual estamos honrando a Tauro.

Ritual de contacto con la Tierra. Pexels

Ritual de limpieza energética

Durante esta luna llena vas a realizar un sencillo ritual de limpieza. No te preocupes, no tendrás que quemar nada, pues bastará con abrir tus ventanas por 30 minutos para dejar que el aire circule mientras pones tu canción favorita, aquella que más te dé paz. Sin embargo, si está en tus posibilidades hacer un sahumerio, la recomendación es quemar un poco de salvia y romero.

Ritual de limpieza energética Pexels

Ritual de los deseos

Este ritual es sumamente poderoso para aquellas personas que desean que algo ocurra con tanta fuerza. Recuerda que este día es ultramente mágico, por lo que el universo nos concederá el permiso de cumplir un deseo, ya sea material o emocional. Procura ser muy específica.

Puedes recurrir a la técnica del agradecimiento, ofreciendo gratitud a la energía lunar por aquello que deseas, diciéndolo como si ya lo tuvieras: “Gracias, universo y madre luna, por el empleo que tengo”. O puedes recurrir a la típica forma del deseo: “Deseo que tal cosa pase de esta forma, y se concrete de esta otra”.

Ritual de los deseos. Pexels

La superluna llena en Tauro es una oportunidad para cerrar desde el disfrute, desde la conciencia y la presencia. No dejes pasar esta noche llena de energía para realizar estos rituales poderosos, los cuales te ayudarán a sembrar las semillas de un mejor destino bajo la luz de la luna del Castor.