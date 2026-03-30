Kany García revela su lado más íntimo y los secretos de su nuevo álbum “Puerta Abierta”

Conversar con Kany García es adentrarse en un universo de sensibilidad y honestidad poco comunes. Durante nuestra entrevista, la cantautora compartió con calma y profundidad los matices detrás de Puerta Abierta, un proyecto que trasciende lo musical para convertirse en un testimonio personal. Lejos de los reflectores y con una serenidad que conmueve, Kany revela en este nuevo álbum una faceta más íntima, marcada por la introspección, la madurez y una conexión genuina con sus emociones.

¿Cómo te sientes al saber que tus fans describen escuchar tu música como si “les cantaras al corazón”?

“Pues siempre como un superhalago, porque al final yo creo que una hace canciones egoístamente, así empecé yo, como que quiero escribir sobre lo que siento, sobre lo que vivo, y de momento empecé a ver la repercusión con la gente...hay una cosa bien bonita en sentir que cuando me subo al escenario, la gente no está escuchando a un artista que solo canta, sino a una que vive con ellos sus vivencias, que camina de la mano de sus divorcios, de sus separaciones, de sus cambios de vida, de mudarse de un lugar a otro, de sus momentos también de frustración”.

¿Cómo es hoy la conexión que tienes con tu público?

“Lo agarro con un montón de responsabilidad, porque al platicar con las personas, me cuentan historias que me hacen entender la responsabilidad que tiene lo que yo hago y hoy en día le tengo mucho respeto a eso. Antes quizá no me daba cuenta de lo pesado que es saber que una canción tiene poder sobre las personas”.

Conoce todos los detalles de esta exclusiva charla con Kany García, la cantautora puertorriqueña que nos sorprende con su música. Getty Images

Eres una mujer que inspira mucho, pero a ti, ¿quién te inspira?

“Mira, a mí me inspiran las mujeres que no necesariamente tienen un foco encima. El otro día, por ejemplo, estaba platicando con la novia de Karim León y hablaba con ella de sus grandes preocupaciones de que él estuviera bien. Se lo escribí después en un mensajito; le dije: ‘Admiro un montón y me encanta que con quien haya compartido tiempo haya sido contigo, el poder ver todo lo que ella ha abandonado para poder estar para él, y ese abandono a veces es una manera de mostrar amor increíble y esa gente a mí me inspira un montón’”.

“También en mi casa con una persona que me cuida, que me protege, que me inspira por eso. Tengo como muchas mujeres a mi alrededor, mi hermana que trabaja con niños con autismo, con diversidades funcionales, y veo lo que hace y me inspira. Tengo mucha gente, así que me encanta tenerla cerca y aprender de ese ejemplo”.

Tu nuevo álbum Puerta Abierta, que sale el próximo 9 de abril, se inspira en tu versión de peque. ¿Qué crees que piense la pequeña Kany hoy al verte tan poderosa?

“He vivido una carrera donde todo se ha ido dando poco a poco, pero ha sido siempre en crecimiento y con pasos super sólidos. Prefiero ese tipo de carreras de larga duración que van pasando las cosas así y creo que a esa niña le diría que se divirtiera un poquito más”.