Miley Cyrus vuelve al rubio de Hannah Montana que todas queremos llevar esta primavera

La nostalgia está oficialmente de regreso… y viene en tono rubio dorado. Miley Cyrus ha sorprendido al mundo al recuperar el icónico look de Hannah Montana, y sí, ya se convirtió en la inspiración beauty más fuerte de esta primavera 2026.

Todo ocurrió en medio del especial por el 20 aniversario de la serie, donde la cantante decidió rendir homenaje a su pasado con un giro mucho más sofisticado (y totalmente llevable).

El regreso del rubio más icónico de los 2000

Durante el estreno del especial, Miley apareció con una versión actualizada del clásico rubio de Hannah Montana, hablamos de ese tono más natural, con matices y un acabado brillante que se aleja del tono plano que marcó los años 2000.

Aunque en la serie original el look se lograba con peluca, esta vez la artista optó por teñir su propio pelo y añadir extensiones para lograr ese volumen característico. ¡El resultado fue pura fantasía con capas suaves, movimiento ligero y un flequillo más relajado que enmarca el rostro sin verse rígido! Básicamente, la versión glow up del estilo que todas quisimos copiar alguna vez.

Por qué este look será tendencia esta primavera

No es solo nostalgia, este regreso conecta perfecto con lo que está en tendencia: estilos naturales, con textura y colores cálidos.

El nuevo rubio de Miley mezcla lo mejor de dos mundos:

La esencia pop y divertida de Hannah Montana

Una estética más pulida, moderna y elegante

Cómo llevar el rubio estilo Hannah Montana en 2026

La clave no es copiarlo tal cual, sino adaptarlo. Si estás pensando en sumarte a esta tendencia, toma nota:

Apuesta por un rubio cálido , no demasiado amarillo

, no demasiado amarillo Pide capas suaves para dar movimiento

Elige un flequillo ligero o tipo cortina

Mantén un acabado brillante y saludable

Al final, este regreso no solo es un guiño al pasado, sino una prueba de que los clásicos siempre vuelven… pero mejorados y sí, esta primavera todo apunta a que el rubio más icónico de Disney será el más pedido en los salones.