Celebra a mamá con el mejor regalo: TIEMPO

El Día de las Madres siempre es un día muy especial para las mamás mexicanas. Esta celebración, sin dudarlo, es de las más esperadas del año, porque es la ocasión perfecta para estrechar vínculos, unir familias, disfrutar los festivales de los peques –hijos o nietos– y tener el desayuno más auténtico al despertar, o la comida o cena más alegre en compañía de los que más se quiere.

Si a estos momentos felices se agregan detalles que trascienden con el tiempo –envueltos en una caja de regalo, por supuesto–, te aseguramos que mamá ¡será la más contenta y agradecida! Por cierto, ¿ya sabes qué le vas a regalar este 10 de mayo a tu mamá, suegra, hermana o mejor amiga? Si aún no lo has decidido, considera esa pieza que siempre será un must en cualquier guardarropa: Un reloj.

Manecillas que marcan tendencia

Si eres mamá, ¡también se vale poner un reloj en tu wishlist! Los de Bulova son perfectos para la ocasión, porque la casa relojera es experta en satisfacer los gustos femeninos más exquisitos.

Esto lo comprobamos con el lanzamiento de su colección Marine Star, con movimiento de cuarzo de tres manecillas. Son tres modelos diferentes, así que se adaptan a todos los estilos, gustos y necesidades.

El primero es el Reloj Bulova colección Marine Star Ladies modelo 96P248, con ocho diamantes montados a mano de forma individual como indicadores. Su caja y brazalete están realizados en acero inoxidable, tiene un broche desplegable de doble pulsador y la carátula es en Madre Perla azul, con indicadores y manecillas luminiscentes en plateado, cristal de zafiro y con una resistencia al agua de hasta 100 metros..

Este reloj es toda una estrella, pues sus tonos son perfectos para brillar en cualquier momento en que se le lleve puesto.

Clásicos y atemporales

Los otros dos relojes que complementan la colección cuentan con las mismas características de funcionalidad y diseño, pero cambia el color de la carátula. Son, hasta cierto punto, los que, sí o sí, mamá debe tener, porque combinan con todo y realzan cualquier atuendo.

Hablamos de los modelos Marine Star Ladies 98P227, con carátula en Madre Perla blanca, indicadores y manecillas luminiscentes en dorado, y del Marine Star Ladies 98P228, que tiene una carátula en Madre Perla blanca, indicadores y manecillas luminiscentes en oro rosa.

Ambos cuentan con cristal de zafiro, ocho diamantes montados a mano de forma individual como indicadores, su característico movimiento de cuarzo de 3 manecillas, caja y brazalete realizados en acero inoxidable en dos tonos acero/dorado y bisel superior en dorado, para el Marine Star Ladies 98P227, y en acero/oro rosa y bisel superior en oro rosa para el Marine Star Ladies 98P228.

Tienen broche desplegable de doble pulsador, cristal de zafiro, son resistentes al agua hasta por 100 metros y una caja de 36mm. ¿Verdad que son divinos?