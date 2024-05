Así fueron las vacaciones de Máxima Zorreguieta y el rey Guillermo de Holanda en medio de la crisis del reino europeo

We got him!

il re delle vacanze 🇮🇹

Hij is gespot in Ostuni, het witte stadje (la città bianca) in Puglia.

De Vakantiekoning is lekker aan het relaxen. Even rust na een drukke week.

Gebracht door crew @KLM

PH-GOV staat nog op BDS. pic.twitter.com/iF6sQa4z0W