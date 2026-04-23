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Moda y belleza

La joya-reloj que celebra a mamá este 10 de mayo

Abril 23, 2026
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Cada año, cuando se acerca el Día de las Madres, surge la misma pregunta: ¿qué le regalamos a la mujer que ha estado presente en cada etapa de nuestra vida? Entre flores, perfumes y experiencias, pocas son las piezas que logran verdaderamente acompañar y darle el significado a un “feliz día, mamá”.

Por eso, este año pensamos en una joya que nos ha enamorado desde que la vimos por primera vez, por su originalidad y su historia: el reloj anillo Archivo Histórico 97L188 de Bulova, una reinterpretación de un diseño de los años veinte que, sorprendentemente, se siente súper actual.

Un reloj que no se lleva en la muñeca

Lo primero que nos ha cautivado es su formato. En lugar de colocarse en la muñeca, este reloj se usa como anillo. Es discreto, elegante y, al mismo tiempo, llamativo.

La pieza está elaborada en acero inoxidable con acabado dorado y cuenta con un anillo expandible que se ajusta a diferentes tamaños, así que no hay que adivinar tallas, porque simplemente se adapta.

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El diseño del reloj anillo Archivo Histórico 97L188 de Bulova retoma la estética Art Déco con una carátula oval en tono marfil, grandes números arábigos y manecillas negras que aportan contraste y legibilidad. El bisel superior, decorado con hojas de laurel grabadas, agrega un guiño clásico que refuerza la idea de reconocimiento y homenaje.

No es una casualidad que las hojas de laurel, que han sido históricamente símbolo de honor, sean retomadas por Bulova en una fecha tan especial como el 10 de mayo.

Aunque su apariencia es delicada, la pieza está diseñada para acompañar la rutina cotidiana, es decir, no se guarda para ocasiones especiales, sino que puede formar parte de la vida diaria, en la oficina, en un viaje, en una comida familiar o en una salida de noche, lo cual nos encanta, porque eso significa que es tan versátil, fuerte y poderosa, como mamá.

El reloj anillo Archivo Histórico 97L188 de Bulova integra un movimiento de cuarzo de dos manecillas que garantiza precisión, además de tener una resistencia al agua de hasta 30 metros.

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Un regalo que habla de historia y de tiempo compartido

Regalar un reloj siempre ha tenido una carga simbólica, porque habla del tiempo, de los momentos compartidos y de todo lo que aún está por venir. En forma de anillo, esa simbología se vuelve aún más íntima, porque la pieza se lleva cerca de la piel y forma parte del lenguaje natural de las manos.

En el contexto del Día de las Madres, este tipo de detalle funciona como una forma elegante de reconocer el tiempo que mamá ha invertido en nosotros, en nuestra educación, en nuestro bienestar y en nuestra historia familiar.

Este 10 de mayo, una pieza inesperada, como este el reloj anillo Archivo Histórico 97L188 de Bulova, sin duda despertará curiosidad y una gran sonrisa gracias a su inspiración vintage que se suma a su diseño contemporáneo. Mamá será la más feliz de recibirlo. Más detalles, visita el sitio web de Bulova.

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