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Kate Middleton reaparece con vendaje y enciende rumores por una misteriosa lesión

La princesa de Gales sabe cómo dominar cada aparición pública, incluso cuando surge un detalle fuera de lo planeado.

Abril 22, 2026 • 
Karen Luna
Kate Middleton

Kate Middleton reaparece con vendaje y enciende rumores por una misteriosa lesión

Getty Images

La última aparición pública de Kate Middleton volvió a colocarla en el centro de la conversación. Esta vez, no solo por su impecable presencia en una recepción en el Palacio de Buckingham, organizada para conmemorar el centenario de la reina Isabel II, sino por un detalle mínimo que no pasó desapercibido: un pequeño vendaje en su pulgar derecho.

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Un look impecable… con un detalle inesperado

Fiel a su estilo sofisticado y pulido, la princesa de Gales apostó por un outfit elegante en tonos suaves que encajaba perfectamente con la formalidad del evento. Sin embargo, al saludar a los invitados, se dejó ver un discreto apósito en su mano, lo que rápidamente despertó curiosidad.

Hasta ahora, no existe información oficial sobre cómo se produjo esta pequeña lesión, pero todo indica que se trata de algo sin importancia. Y es que, durante toda la velada, Kate se mostró relajada, cercana y completamente involucrada en su papel.

The Royal Family Mark The 100th Birthday Of Queen Elizabeth II

¿Qué le pasó? Kate Middleton luce una inesperada lesión

Pool/Getty Images

El vendaje que sí tiene explicación (y no es reciente)

No es la primera vez que pasa, pues en 2023 la princesa de Gales fue vista con vendajes en la mano durante varios actos públicos. Esto generó preguntas inmediatas, pero el Palacio de Kensington aclaró rápidamente lo ocurrido. Según fuentes oficiales, en aquella ocasión Kate se lesionó mientras jugaba con sus hijos en un trampolín en casa, lo que le provocó un pequeño golpe en los dedos.

No es un caso aislado, la princesa ha aparecido en otras ocasiones con pequeñas lesiones en las manos, algo que ha alimentado especulación mediática con el paso del tiempo. Pero la explicación suele ser mucho más cotidiana: su estilo de vida activo, su participación en actividades con sus hijos o incluso hobbies como el deporte o actividades al aire libre.

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Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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