Eréndira Ibarra se adentra en los claroscuros del espectáculo con Mía Moreno enEl Precio de la Fama,ya disponible en ViX

Después de conquistar la pantalla con personajes intensos y llenos de matices, Eréndira Ibarra regresa con un nuevo reto actoral en El Precio de la Fama, la producción de ViX, el servicio de streaming en español líder en el mundo, que explora los claroscuros del mundo del entretenimiento a través de una historia marcada por los secretos, la ambición y las heridas del pasado.

En esta producción, la actriz interpreta a Mía Moreno, una estrella que parece tenerlo todo, pero cuya vida está atravesada por un acontecimiento que cambió su destino para siempre. A medida que la trama avanza, los espectadores descubren a una mujer compleja, obligada a enfrentar los fantasmas de su infancia mientras navega por una industria donde la fama puede ser tan seductora como peligrosa.

Conversamos con Eréndira Ibarra sobre el proceso de construir a Mía, los desafíos emocionales que encontró en el camino y lo que hace tan especial a El Precio de la Fama, la cual ya puedes disfrutar en ViX.

Si la vida de Mía Moreno tuviera soundtrack, ¿cuál sería?

Tendría que ser algo como tipo Sala de Despecho. Porque Mía está tan desconectada de su propia identidad que incluso la música que escucha no necesariamente es la que ella elegiría por sí misma. Es la música de su madre, la música que le dijeron que debía escuchar o la que supuestamente la representaba.

Look: Fendi, sandalias: Christian Louboutin y joyería: Pandora. Christopher Armenta.

¿Qué parte de la fama crees que más destruye a Mía?

Yo creo que lo más destructivo que le ha pasado a Mía es creer que la fama es un destino y no una consecuencia del esfuerzo, la disciplina y el trabajo que ha invertido en su carrera. Al poner todo su valor en la idea de llegar a ser famosa, termina perdiendo de vista quién es realmente y en esa búsqueda desesperada por alcanzar ese objetivo, incluso llega a sacrificar su propia dignidad.

¿Qué máscara usa Mía para sobrevivir en el mundo del entretenimiento?

Creo que Mía es una mujer de muchas máscaras. Creo que no solo se ha puesto una, sino que se ha puesto muchas a lo largo de su vida, desde los nueve años, cuando su mamá le dijo: “Amanda Escalante es tu camino, ese es el tipo de mujer que tienes que ser”. Lo único que ha hecho es ponerse máscaras para tratar de ser alguien que no es. Y vamos a ver, en el transcurso de la serie, cómo, al caer esas máscaras, Mía encuentra su autonomía, su esencia y su propia voz.

¿Qué escena te hizo entender definitivamente quién era Mía Moreno?

Creo que la escena que más me conmovió de Mía, y la que más me hizo entender la angustia que ella estaba viviendo por sostenerse y mantenerse relevante, es una que, de hecho, sale en el primer capítulo. Es cuando está confrontando a su pareja sobre la decisión de cambiar a la actriz y explica con mucha claridad todo el esfuerzo que ha puesto por seguir los pasos de Amanda y salir adelante, y cómo el no poder interpretar al personaje de Amanda en Espinas y Pasiones, la serie, le quita todo significado a su existencia. ¡Eso me pareció muy fuerte!

Vestido: Sandro Paris y joyería: Unode50. Christopher Armenta.

¿Qué crees que hará que el público conecte emocionalmente con Mía?

Mía es una protagonista extraña porque yo no creo que el público sienta de inmediato compasión o empatía por ella. Es una mujer que cae bastante mal al inicio de la serie y, por eso, es una protagonista que me gusta más. Me encantan las mujeres que no necesariamente son ligeras, fáciles o que todo el mundo ama, sino aquellas que son complejas y que tienen muchos claroscuros que las crean y las hacen más interesantes. Pero creo que Mía va a ir ganándose a las y los espectadores cada vez que ella vaya ganando terreno en sí misma, que vaya ganando, autonomía y construyendo su propia identidad.

¿Cómo te sientes de hacer este proyecto de la mano de ViX?

Esta fue mi primera experiencia trabajando con ViX. Me considero una mujer multiplataforma porque he tenido la oportunidad de trabajar en muchos lugares, pero lo que me gusta mucho de ViX es que se hayan atrevido a contar una historia que se siente cercana y, al mismo tiempo, irreverente. Es una propuesta única, algo que no habíamos visto en México. Tiene un tono muy especial y creo que no cualquier plataforma se habría animado a contar una historia como esta.

¿Qué fue lo último que te hizo sentir agradecida?

He encontrado, dentro del ejercicio de verbalizar y de ser activamente agradecida, una medicina para los dolores del corazón y del alma que he sentido en distintos momentos de mi vida. Entonces, cuando siento que mi actitud está decayendo o que las cosas no están saliendo como me gustaría, busco en lo cotidiano aquello que me hace sentir profundamente agradecida y me agarro de ahí para salir de la sensación en la que estoy.

Ahora, por ejemplo, estoy muy agradecida por estar rodeada de personas que creen en este proyecto que es Eréndira Ibarra, en todo lo que puedo llegar a hacer, y que colaboran conmigo. Me siento muy acompañada por mi equipo.

También estoy profundamente agradecida por la sonrisa de mi hijo; me ilumina todos los días. Tener el privilegio de recorrer este camino y poder escuchar su voz es algo muy especial. Creo que las madres de hijos e hijas neurodivergentes podrían estar de acuerdo conmigo en que poder escuchar la voz de un hijo es realmente un privilegio, y algo que hay que agradecer todos los días.

¿Cómo sería una mañana perfecta para ti?

Creo que una mañana perfecta para mí es una mañana que transcurre con suavidad y con ternura. Cuando puedo despertar con mi hijo y con mi esposo, y lanzarnos a caminar al parque o andar en bicicleta por la ciudad. Cuando puedo compartir tiempo con la gente que amo, o salir a caminar por la playa a las seis o siete de la mañana, sin prisas.

Pero también una mañana perfecta es cuando mi hijo está bien regulado y yo me siento más regulada; cuando todo lo que tenemos que hacer durante el día lo podemos cumplir simplemente porque estamos más centrados y conectados como familia. Creo que esos momentos, en los que podemos estar presentes y disfrutar de quienes forman parte de mi pequeña y hermosa familia, son los que hacen que una mañana sea verdaderamente perfecta para mí.

Si pudieras decirte algo amable, ¿qué te dirías?

Cuando estaba en un momento muy difícil, mi hermana me hizo orillarme en una carretera y me dijo: “Necesito que le dejes de hablar feo a mi hermana”. Y yo le respondí: “Pues a Natasha no le dije nada”. Entonces me dijo: “No, no, no. Deja de hablarte tan feo. Para todo te dices cosas terribles, para todo te tiras al piso y te lastimas, y no debe de ser así”. Y yo no me había dado cuenta de que así había vivido gran parte de mi vida.

Entonces ahora intento hablarme como les hablo a mis mejores amigas, como les hablo a las personas que son parte de mi equipo y con las que trabajo. Les agradezco por estar ahí, me agradezco por estar presente, me agradezco por despertar. Me agradezco por darme la oportunidad y por tratarme con ternura radical, porque no es un camino fácil.

Sé que muchas mujeres y muchas personas, sobre todo neurodivergentes, pueden entender lo que es sentir que estás constantemente fallando en un mundo que no fue construido para ti. Entonces, echarte la culpa se vuelve lo más fácil. Pero cuando aprendemos que no es nuestra culpa, que nuestro cerebro está diseñado de otra forma, que es un neurotipo, o que lo que nos pasó no nos define y tampoco es nuestra culpa, logramos liberarnos. Logramos mirarnos al espejo y, en lugar de repetirnos cosas horribles con frases que ni siquiera son nuestras, sino que alguien nos dijo alguna vez y terminamos comprando, podemos vernos sinceramente a los ojos, tratarnos con amor y decir: “Bien, Eréndira, vas bien. No fue tu culpa, no te define y siempre hay una razón para sonreír”.