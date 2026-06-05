Mette-Marit de Noruega cancela su agenda tras ser incluida en lista para trasplante pulmonar

La familia real de Noruega atraviesa uno de sus momentos más delicados. La princesa heredera Mette-Marit de Noruegaha cancelado todos sus compromisos oficiales después de que la Casa Real confirmara que fue incluida en la lista de espera para un trasplante de pulmón, debido al avance de la fibrosis pulmonar crónica que padece desde 2018.

La noticia ha generado preocupación tanto en Noruega como entre los seguidores de las casas reales europeas, ya que el propio Palacio describió la evolución de la enfermedad como grave. Según el comunicado oficial, la esposa del príncipe heredero Haakon será sometida a un trasplante tan pronto como aparezca un donante compatible.

¿Qué le pasa a Mette-Marit de Noruega?

La princesa heredera fue diagnosticada con fibrosis pulmonar crónica en 2018, una enfermedad que provoca cicatrices progresivas en los pulmones y dificulta la capacidad del organismo para absorber oxígeno.

Durante los últimos meses, su estado de salud se ha deteriorado significativamente. De acuerdo con los médicos del Rikshospitalet de Oslo, la progresión de la enfermedad ha sido lo suficientemente severa como para justificar su incorporación a la lista de espera para un trasplante pulmonar.

La princesa, de 52 años, había reducido gradualmente su participación en actos públicos desde principios de año, pero ahora se ha confirmado que permanecerá alejada de la agenda oficial mientras espera la intervención médica.

Mette-Marit cancela todos sus compromisos oficiales

La decisión afecta no solo a la princesa, sino también al resto de la familia real noruega. El príncipe heredero Haakon ajustará su agenda para permanecer a su lado durante este proceso, reduciendo viajes y actividades oficiales dentro y fuera del país.

La preocupación crece en Noruega luego de que la Casa Real anunciara una importante actualización sobre la salud de Mette-Marit. Per Ole Hagen/Getty Images

Además, la familia ha comenzado a reorganizar varios compromisos importantes previstos para los próximos meses. Entre ellos se encuentra la celebración del 25 aniversario de matrimonio de Mette-Marit y Haakon, que ha sido aplazada debido a la situación médica de la princesa.

El apoyo de su familia en este momento difícil

La salud de Mette-Marit también ha provocado cambios en los planes de sus hijos. Diversos medios noruegos informaron que la princesa Ingrid Alexandra regresó desde Australia para estar más cerca de su madre, mientras que otros miembros de la familia han reorganizado sus actividades para acompañarla durante este proceso.

Por ahora, la prioridad de la Casa Real es que la princesa pueda recibir el trasplante lo antes posible. Mientras espera un donante compatible, permanecerá bajo supervisión médica especializada.