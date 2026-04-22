Suscríbete
Síguenos en:
Realeza

Príncipe Harry y el gesto más íntimo que nadie vio en el cumpleaños 100 de la reina Isabel II

En medio de la conmemoración por los 100 años de la reina Isabel II, el príncipe Harry eligió un homenaje silencioso que, aunque discreto, dice más que cualquier acto oficial.

Abril 22, 2026 • 
Karen Luna
príncipe Harry

Príncipe Harry y el gesto más íntimo que nadie vio en el cumpleaños 100 de la reina Isabel II

Getty Images

En medio de homenajes oficiales, recepciones en palacio y tributos públicos, hubo un detalle silencioso que terminó robándose la atención, aunque nadie lo notó en su momento. Mientras la familia real británica conmemoraba lo que habría sido el centenario de la reina Isabel II, el príncipe Harry eligió un camino completamente distinto: uno mucho más personal, discreto y cargado de significado.

También puedes leer:
principe guillermo.jpg
Realeza
¿El Príncipe Guillermo habría pedido al Rey Carlos III pagar renta de esta propiedad? Esto es lo que se sabe
Julio 18, 2023
 · 
Emma Duarte
perros reina isabel .jpg
Realeza
La reina Isabel II y sus perros corgi quedarán inmortalizados en una estatua conmemorativa
Agosto 03, 2023
 · 
Emma Duarte

Un homenaje lejos de los reflectores

El 21 de abril de 2026, fecha en la que la monarca habría cumplido 100 años, varios miembros de la realeza se reunieron en Londres para recordarla con actos oficiales. Sin embargo, el príncipe Harry no estuvo presente físicamente. Desde California, decidió rendir tributo a su abuela de una forma mucho más íntima.

El duque de Sussex envió flores al lugar donde descansa la reina, en la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor . Un gesto aparentemente sencillo, pero profundamente simbólico, considerando el vínculo cercano que siempre compartieron.

Isabel II Harry Meghan

En medio de la conmemoración por los 100 años de la reina Isabel II, el príncipe Harry eligió un homenaje silencioso que, aunque discreto, dice más que cualquier acto oficial.

Getty Images

El significado detrás de un gesto silencioso

Más allá de lo evidente, este acto dice mucho. A diferencia de los homenajes públicos encabezados por el rey Carlos III y otros miembros de la familia, Harry optó por algo privado, casi invisible para el mundo. Eso es precisamente lo que lo hace especial.

No es la primera vez que el príncipe honra a la reina de esta manera. Ya lo había hecho en otras fechas importantes, lo que sugiere que este tipo de ritual se ha convertido en una forma constante de mantener viva su memoria . Además, el lugar elegido no es casual, la reina Isabel II fue enterrada junto a figuras clave de su vida, como el príncipe Felipe y sus padres, lo que convierte ese espacio en un sitio profundamente emocional para la familia .

También puedes leer:
El Palacio de Kensington revela más detalles de la boda de Harry y Meghan
Realeza
¿Cuántas novias tuvo el príncipe Harry antes de conocer a Meghan Markle?
Julio 26, 2023
 · 
Shareni Pastrana
Harry y William la misa de Pascua
Realeza
“Casi como extraños”.- Experta en lenguaje corporal sobre Harry y William
Abril 22, 2019
 · 
Marcos Alberto Milo Valadez

Una relación que sigue marcando su historia

A pesar de la distancia geográfica o de las tensiones familiares que han marcado los últimos años, este gesto confirma que la relación entre el príncipe Harry y su abuela fue genuina. Desde nombrar a su hija Lilibet (un apodo íntimo de la reina) hasta sus palabras en memorias y tributos, Harry ha dejado claro que Isabel II fue una figura clave en su vida.

Harry Reina Isabel II Lo último Entérate
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
Zoë Kravitz y Harry Styles en una cita en Roma
Entretenimiento
¿Cuánto cuesta el anillo de compromiso de Zoë Kravitz? La cifra que se atribuye a Harry Styles impacta
Abril 22, 2026
 · 
Karen Luna
princesa Isabella de Dinamarca
Realeza
Las nuevas fotos de Isabella de Dinamarca por su cumpleaños 19 confirman su estilo royal impecable
Abril 21, 2026
 · 
Karen Luna
pedicure 2026.jpg
Belleza
Colores de pedicura que afinan los pies: los tonos que estilizan al instante en 2026
Abril 21, 2026
 · 
Gabriela Santillán
uñas nude
Belleza
Uñas chardonnay: 6 maneras de llevar este manicure minimalista inspirado en el este de Francia
Abril 21, 2026
 · 
Karen Luna