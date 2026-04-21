Beatriz y Eugenia rompieron la tradición: por qué no estuvieron en los 100 años de Isabel II

El cumpleaños número 100 de Queen Elizabeth II fue una fecha histórica para la realeza británica. Sin embargo, más allá de los homenajes y eventos solemnes, hubo una ausencia que no pasó desapercibida: la de Princess Beatrice y Princess Eugenie.

Un aniversario marcado por reglas estrictas

Las celebraciones incluyeron actos oficiales en Londres con miembros clave de la familia real, encabezados por el rey Carlos III y otros royals activos. Estos eventos estaban pensados principalmente para miembros “working royals”, es decir, quienes representan oficialmente a la monarquía en funciones públicas.

En este contexto, Beatriz y Eugenia (aunque son nietas de la reina) no forman parte del núcleo activo, lo que explicaría en gran medida su ausencia.

La polémica que rodea su entorno

Más allá del protocolo, hay otro factor que no se puede ignorar, diversos analistas señalan que la decisión también busca evitar distracciones mediáticas en un momento que debía centrarse únicamente en el legado de Isabel II.

Es que las princesas han estado indirectamente bajo el foco debido a la controversia que ha rodeado a su padre, el príncipe Andrés, en los últimos años. Este contexto ha hecho que la familia real sea especialmente cuidadosa con las apariciones públicas.

¿Por qué Princess Beatrice y Princess Eugenie no estuvieron en el centenario de Queen Elizabeth II? Su ausencia en una fecha tan importante generó preguntas… y ahora empieza a tener explicación. Getty Images

Una decisión más estratégica que personal

Aunque algunos lo han interpretado como un “desaire”, la realidad parece mucho más estratégica que emocional. La prioridad del centenario era clara: mantener el enfoque en la figura de la reina y su legado histórico, sin elementos que pudieran desviar la atención.

De hecho, expertos en realeza coinciden en que este tipo de decisiones son comunes en eventos de alto perfil, donde la imagen institucional pesa más que los vínculos familiares.

La ausencia de Beatriz y Eugenia también refleja un cambio más amplio dentro de la monarquía británica: una estructura más reducida y enfocada en menos figuras públicas. Esto no significa que estén completamente alejadas, sino que su papel es diferente. Y en momentos como este, esa diferencia se hace más evidente.