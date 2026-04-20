La familia de Sarah Ferguson rompe el silencio sobre su “desaparición” y el motivo involucra a Beatriz y Eugenia

En los últimos meses, el nombre de Sarah Ferguson ha vuelto a acaparar titulares, pero no por un evento público o una aparición glam, sino por todo lo contrario: su repentina ausencia. Ahora, su familia finalmente ha hablado, y el motivo detrás de este “retiro” tiene un trasfondo mucho más emocional de lo que parecía.

Un silencio que no fue casual

De acuerdo con declaraciones recientes de un familiar cercano, la exduquesa decidió alejarse del foco mediático por una razón muy clara: proteger a sus hijas, las princesas Beatriz de York y Eugenia de York. Este distanciamiento no fue improvisado, Ferguson atraviesa un “momento difícil”, marcado por la presión mediática y las controversias que han rodeado a su entorno en el último año.

El verdadero motivo: cuidar el futuro de Beatriz y Eugenia

Más allá del escándalo, hay una estrategia emocional y familiar detrás. Según su primo, Ferguson ha optado por desaparecer del radar para evitar que la situación afecte directamente la imagen y estabilidad de sus hijas.

Detrás del silencio de Sarah Ferguson hay algo más que una ausencia pública. GETTY IMAGES

Y es que tanto Beatriz como Eugenia siguen formando parte activa del entorno real, por lo que mantener distancia de cualquier polémica se vuelve casi una prioridad. De hecho, reportes recientes señalan que incluso se busca mantenerlas lo más alejadas posible de controversias para proteger sus roles dentro de la familia real.

Una ausencia que genera más preguntas que respuestas

Durante este periodo, la figura de Ferguson ha sido casi invisible. Su ausencia prolongada ha generado especulación, especialmente porque ni siquiera algunos miembros cercanos tendrían claro su paradero en ciertos momentos.

Sin embargo, su reciente aparición en Europa sugiere que este retiro podría estar llegando a su fin, o al menos evolucionando hacia una nueva etapa más controlada mediáticamente.

Lejos de teorías dramáticas, todo apunta a que esta “desaparición” fue, en realidad, una decisión consciente. Una pausa estratégica en medio del ruido, pensada para proteger a su familia.