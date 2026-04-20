Suscríbete
Síguenos en:
Realeza

La familia de Sarah Ferguson rompe el silencio sobre su “desaparición” y el motivo involucra a Beatriz y Eugenia

Detrás del silencio de Sarah Ferguson hay algo más que una ausencia pública.

Abril 20, 2026 • 
Karen Luna
Sarah Ferguson se enfrenta a nueva polémica la razón detrás de su salida de un famoso proyecto.png

La familia de Sarah Ferguson rompe el silencio sobre su “desaparición” y el motivo involucra a Beatriz y Eugenia

Getty Images

En los últimos meses, el nombre de Sarah Ferguson ha vuelto a acaparar titulares, pero no por un evento público o una aparición glam, sino por todo lo contrario: su repentina ausencia. Ahora, su familia finalmente ha hablado, y el motivo detrás de este “retiro” tiene un trasfondo mucho más emocional de lo que parecía.

También puedes leer:
El príncipe Andrés de Inglaterra.jpg
Realeza
Quién es el príncipe Andrés de Inglaterra que figura en la lista de celebridades vinculadas a Jeffrey Epstein
Enero 04, 2024
 · 
Emma Duarte
Niegan libertad bajo fianza a la exnovia de Jeffrey Epstein por tráfico de menores
Entretenimiento
Del príncipe Andrés a Donald Trump, quiénes aparecen en la lista de tráfico sexual de Jeffrey Epstein
Enero 04, 2024
 · 
Beatriz Velasco

Un silencio que no fue casual

De acuerdo con declaraciones recientes de un familiar cercano, la exduquesa decidió alejarse del foco mediático por una razón muy clara: proteger a sus hijas, las princesas Beatriz de York y Eugenia de York. Este distanciamiento no fue improvisado, Ferguson atraviesa un “momento difícil”, marcado por la presión mediática y las controversias que han rodeado a su entorno en el último año.

El verdadero motivo: cuidar el futuro de Beatriz y Eugenia

Más allá del escándalo, hay una estrategia emocional y familiar detrás. Según su primo, Ferguson ha optado por desaparecer del radar para evitar que la situación afecte directamente la imagen y estabilidad de sus hijas.

sarah ferguson

Detrás del silencio de Sarah Ferguson hay algo más que una ausencia pública.

GETTY IMAGES

Y es que tanto Beatriz como Eugenia siguen formando parte activa del entorno real, por lo que mantener distancia de cualquier polémica se vuelve casi una prioridad. De hecho, reportes recientes señalan que incluso se busca mantenerlas lo más alejadas posible de controversias para proteger sus roles dentro de la familia real.

Una ausencia que genera más preguntas que respuestas

Durante este periodo, la figura de Ferguson ha sido casi invisible. Su ausencia prolongada ha generado especulación, especialmente porque ni siquiera algunos miembros cercanos tendrían claro su paradero en ciertos momentos.

Sin embargo, su reciente aparición en Europa sugiere que este retiro podría estar llegando a su fin, o al menos evolucionando hacia una nueva etapa más controlada mediáticamente.

También puedes leer:
principe-harry-sarah-ferguson (1).jpg
Realeza
El sorprendente y conmovedor regalo que Sarah Ferguson le dio al príncipe Harry tras la muerte de Lady Di
Junio 22, 2024
 · 
Shareni Pastrana
Maghan Markle y príncipe Harry
Realeza
La escandalosa razón por la que se habría roto la amistad entre los Beckham y los duques de Sussex
Junio 22, 2024
 · 
Shareni Pastrana

Lejos de teorías dramáticas, todo apunta a que esta “desaparición” fue, en realidad, una decisión consciente. Una pausa estratégica en medio del ruido, pensada para proteger a su familia.

sarah ferguson Beatriz de York princesa eugenia de york Entérate Lo último
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
Relacionado
CinemaCon 2026 – Warner Bros. Pictures Invites You to “The Big Picture,” a Special Presentation of its Upcoming Slate
Entretenimiento
Cinemacon 2026 revela el futuro del cine: estrenos en salas, grandes franquicias y romances ocultos
Abril 20, 2026
 · 
Fabián W. Waintal
victoria-beckham-corte-bob.jpg
Belleza
Rubio para morenas: Victoria Beckham reinventa las mechas balayage ideales para mujeres de 50+
Abril 20, 2026
 · 
Karen Luna
2026 Coachella Valley Music And Arts Festival - Weekend 2 - Day 1
Entretenimiento
Madonna dedica tierno mensaje a Sabrina Carpenter tras presentarse juntas en Coachella 2026: FOTOS
Abril 20, 2026
 · 
Karen Luna
Meghan Markle
Belleza
Meghan Markle convierte a Archie y Lilibet en inspiración de lujo con velas de más de 1000 pesos
Abril 20, 2026
 · 
Karen Luna