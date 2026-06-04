¿Dónde vive realmente la princesa Beatriz? El detalle que sorprendió a los seguidores de la realeza

Aunque no suele ocupar tantos titulares como otros miembros de la familia real británica, la princesa Beatriz despierta cada vez más interés entre los seguidores de la monarquía. Su vida familiar, sus apariciones públicas y hasta el lugar donde vive generan curiosidad. Recientemente, un detalle sobre su residencia llamó especialmente la atención de los fanáticos de la realeza.

Muchos imaginan que Beatriz vive en alguno de los palacios más conocidos de la Corona, pero la realidad es un poco diferente. La hija mayor del príncipe Andrés y Sarah Ferguson reside junto a su esposo, Edoardo Mapelli Mozzi, en una propiedad situada dentro de los terrenos de St James’s Palace, uno de los complejos reales más antiguos y prestigiosos de Londres.

La histórica residencia donde vive la princesa Beatriz

Aunque suele quedar a la sombra del Palacio de Buckingham o del Castillo de Windsor, St James’s Palace sigue siendo una de las residencias más importantes de la monarquía británica. Construido por orden de Enrique VIII en el siglo XVI, el complejo continúa siendo utilizado para funciones oficiales y alberga viviendas privadas de varios miembros de la familia real.

Según diversos reportes de medios británicos especializados en realeza, Beatriz y su familia viven en una propiedad dentro de este histórico recinto, conocido por ofrecer un alto nivel de privacidad. Precisamente este dato sorprendió a muchos seguidores, ya que la princesa mantiene un perfil relativamente discreto pese a residir en una de las direcciones más exclusivas de Londres.

La vida privada de Beatriz de York suele mantenerse lejos de los titulares, pero un detalle sobre el lugar donde vive ha despertado la curiosidad de los seguidores de la realeza. Getty Images

La conexión con la princesa Ana

Uno de los detalles que más curiosidad ha generado es que la princesa Ana también tiene una residencia dentro del complejo de St James’s Palace. La hermana del rey Carlos III ocupa un apartamento conocido por su larga vinculación con la familia real. Esto significa que ambas royals comparten uno de los enclaves más emblemáticos de la monarquía británica, aunque cada una cuenta con espacios privados independientes.

Para los seguidores de la realeza, esta cercanía resulta especialmente interesante porque tanto Ana como Beatriz son conocidas por mantener un estilo de vida mucho más reservado que otros miembros de la familia.

Por qué esta residencia es tan especial

Más allá de su relevancia histórica, St James’s Palace ofrece algo que muchos miembros de la familia real valoran enormemente: privacidad.

A diferencia de las residencias más turísticas y mediáticas, el complejo permite llevar una vida familiar relativamente tranquila en pleno corazón de Londres. Para Beatriz y Edoardo, que además son padres de una hija, este entorno representa un equilibrio entre las obligaciones reales y la vida personal.

Aunque la princesa Beatriz no desempeña funciones reales a tiempo completo, en los últimos años ha aumentado su presencia en actos oficiales y eventos familiares importantes.

Por eso, cada detalle sobre su vida despierta interés entre los admiradores de la monarquía y descubrir que vive en uno de los complejos más históricos y exclusivos de la Corona, junto a figuras tan relevantes como la princesa Ana, no hizo más que aumentar la fascinación por una de las royals más discretas de su generación.