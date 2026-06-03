¿Qué hizo Sofía de Edimburgo? El curioso momento que protagonizó durante su último día en Portugal

Las visitas oficiales de la realeza suelen estar llenas de discursos, reuniones diplomáticas y estrictos protocolos. Sin embargo, durante su reciente viaje a Portugal, Sofía de Edimburgo logró captar la atención por un gesto inesperado que dejó a muchos preguntándose qué estaba ocurriendo.

La duquesa, que viajó junto al príncipe Eduardo para conmemorar el 640 aniversario del Tratado de Windsor —considerado la alianza diplomática más antigua del mundo aún vigente—, participó en varias actividades culturales y encuentros institucionales. Pero fue una tradición portuguesa la que terminó robándose el protagonismo.

El curioso momento que llamó la atención de todos

Durante una de las actividades de la gira, Sofía y Eduardo participaron en una costumbre muy arraigada en Portugal relacionada con las festividades populares del país: recibir y oler una planta de albahaca, conocida localmente como manjerico.

Aunque para muchos espectadores internacionales la escena resultó extraña, en Portugal esta tradición forma parte de las celebraciones de los Santos Populares y simboliza buenos deseos, afecto y buena suerte. La pareja real fue fotografiada participando en el ritual con evidente entusiasmo, lo que generó numerosos comentarios en redes sociales y medios internacionales.

Una visita cargada de simbolismo

El viaje de los duques de Edimburgo tuvo un importante trasfondo histórico. La visita buscó reforzar los lazos entre el Reino Unido y Portugal en el marco de los 640 años del Tratado de Windsor, firmado en 1386.

Entre reuniones diplomáticas y actos oficiales, hubo un gesto de Sofía de Edimburgo que terminó robándose todas las miradas. Getty Images

Durante su estancia en Lisboa, la pareja visitó el Archivo Nacional portugués para contemplar documentos históricos originales, recorrió algunos de los lugares más emblemáticos de la ciudad y participó en encuentros con organizaciones comunitarias, estudiantes y representantes de iniciativas sociales.

Sofía volvió a demostrar por qué es una de las royals más populares

Más allá de los compromisos oficiales, muchos observadores destacaron la cercanía con la que Sofía se relacionó con los asistentes a los eventos. La duquesa ha sido considerada durante años una de las integrantes más discretas y trabajadoras de la familia real británica, y esta visita no fue la excepción.

Su disposición para participar en costumbres locales y mostrar interés por la cultura portuguesa fue ampliamente celebrada por los asistentes.

El gesto que conquistó Portugal

Aunque no se trató de un gran discurso ni de un acto protocolario histórico, el sencillo gesto de sumarse a una tradición local terminó convirtiéndose en uno de los momentos más comentados de la gira.

En ocasiones, son precisamente estos detalles espontáneos los que acercan a la realeza al público. En el caso de Sofía de Edimburgo, bastó una tradición portuguesa y una sonrisa para convertirse en una de las protagonistas inesperadas de la visita.