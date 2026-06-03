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Realeza

La razón por la que George y Louis suelen escuchar más a Charlotte que a nadie durante los actos oficiales

Aunque el príncipe George está destinado a ser rey algún día, hay quien parece tomar el control durante los eventos oficiales.

Junio 03, 2026 • 
Karen Luna
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La razón por la que George y Louis suelen escuchar más a Charlotte que a nadie durante los actos oficiales

Getty Images

A lo largo de los últimos años, las cámaras han captado numerosas escenas en las que Charlotte parece corregir discretamente a George y Louis durante ceremonias, desfiles y celebraciones reales.

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Uno de los momentos más comentados ocurrió durante el funeral de la reina Isabel II, cuando varios expertos y medios británicos señalaron que la princesa parecía indicarle a George cuándo debía inclinar la cabeza en señal de respeto. También durante distintas ediciones de Trooping the Colour ha sido vista recordándole a Louis cuándo mantenerse atento o cómo comportarse durante el acto.

Estos gestos, aunque breves, no han pasado desapercibidos para los observadores de la monarquía.

La hermana que siempre está pendiente de todo

Quienes siguen de cerca a la familia real han notado un patrón: mientras George suele mostrarse más reservado y Louis más espontáneo, Charlotte parece estar constantemente observando lo que sucede a su alrededor.

Esa atención a los detalles la ha convertido en una especie de apoyo para sus hermanos durante los eventos públicos. De hecho, varios expertos en lenguaje corporal han destacado que la princesa suele demostrar seguridad y confianza en este tipo de escenarios, algo poco común para alguien de su edad.

Lejos de actuar como una figura autoritaria, Charlotte parece asumir de forma natural un rol de acompañamiento, especialmente con Louis, quien suele protagonizar los momentos más divertidos de los actos oficiales.

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El fururo de la princesa Charlotte y el príncipe Louis

Getty Images

Por qué George y Louis suelen escucharla

Al crecer juntos y compartir constantemente compromisos públicos, George, Charlotte y Louis han desarrollado una dinámica muy cercana. Cuando Charlotte hace una observación o señala algo relacionado con el protocolo, sus hermanos suelen reaccionar rápidamente porque proviene de alguien con quien se sienten cómodos .

Además, los expertos coinciden en que los tres niños han recibido formación sobre comportamiento institucional desde pequeños, por lo que Charlotte simplemente parece recordar algunas de esas normas en momentos clave.

Un detalle que encanta a los fans de la realeza

Más allá de las reglas y el protocolo, lo que realmente ha conquistado a los seguidores de la monarquía es la naturalidad con la que Charlotte interactúa con sus hermanos.

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Sus pequeños gestos muestran una relación cercana, espontánea y protectora que recuerda a muchas dinámicas familiares fuera de los palacios. Por eso, cada vez que las cámaras captan a la princesa corrigiendo discretamente a George o Louis, las imágenes se vuelven virales.

princesa Charlotte louis príncipe George Lo último Entérate
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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