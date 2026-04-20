Las uñas francesas de Hailey Bieber en Coachella que esconde un homenaje a Justin Bieber

A primera vista, el diseño parecía clásico: base neutra, acabado limpio y ese aire pulido que caracteriza el estilo de Hailey. Sin embargo, detrás de esa estética discreta había toda una historia. Su nail artist, Zola Ganzorigt, reveló que cada uña tenía un significado específico, inspirado en momentos y referencias ligadas a Justin.

Para lograrlo, utilizaron varios tonos (alrededor de nueve) que transformaron la tradicional manicura francesa en una versión mucho más creativa. Entre los detalles más comentados estuvieron combinaciones de colores que hacían referencia a proyectos musicales del cantante, así como guiños a países importantes en su vida, como Canadá y Brasil.

El detalle que confirma su conexión

Lo interesante es que este homenaje no fue evidente a simple vista. Y ahí está la clave: una narrativa íntima convertida en tendencia beauty. De hecho, este tipo de manicure conceptual no es nuevo para Hailey, quien suele usar sus uñas como una extensión de su estilo y de momentos personales importantes.

Durante el festival, donde Justin Bieber fue uno de los grandes protagonistas, Hailey también mostró su apoyo de otras formas, incluyendo detalles visuales y estilísticos que reforzaban esta conexión.

De tendencia minimalista a statement emocional

Aunque en el primer fin de semana apostó por un diseño más llamativo, en esta segunda aparición prefirió un look más depurado. Y justo ahí está la magia: convertir algo sencillo en algo significativo.

Las uñas francesas (que nunca pasan de moda) se reinventan así como una opción elegante pero también profundamente personal. En lugar de limitarse a lo clásico, Hailey demuestra que incluso los estilos más tradicionales pueden evolucionar y contar historias.