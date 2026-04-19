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Moda

Salma Hayek impacta con vestido negro de transparencias en la alfombra roja de los Breakthrough Prize Awards 2026

En los Breakthrough Prize Awards 2026, la actriz mexicana apostó por un vestido que captó miradas en una noche dedicada a celebrar a las mentes más brillantes del mundo.

Abril 19, 2026 • 
Karen Luna
¡Salma Hayek vuelve a imponer moda y seguro vas a querer copiarle el look!

Salma Hayek impacta con vestido negro de transparencias en la alfombra roja de los Breakthrough Prize Awards 2026

Getty Images

Hay alfombras rojas que destacan por el glamour… y otras que también tienen un propósito. La de los Breakthrough Prize Awards 2026 logró ambas cosas, y una de las figuras que más llamó la atención fue Salma Hayek, quien apostó por un look elegante, moderno y completamente alineado con las tendencias actuales.

La actriz mexicana asistió a esta ceremonia —conocida por reconocer a científicos que están impulsando avances clave para el mundo— sumándose a una lista de invitados donde conviven el entretenimiento y la innovación.

Un vestido negro con transparencias que define la temporada

Para la ocasión, Salma Hayek eligió un vestido negro con transparencias (sheer), una de las tendencias más visibles en alfombras rojas recientes. De acuerdo con la cobertura de medios como InStyle, el diseño incorporaba materiales translúcidos y un corte sofisticado que dejaba ver la piel de manera estratégica, manteniendo un balance entre sensualidad y elegancia.

El negro, un clásico infalible, se renovó gracias a estos detalles, logrando un efecto actual sin perder sobriedad. Este tipo de propuestas ha sido recurrente en eventos de alto perfil, donde las transparencias se utilizan como recurso estético para elevar prendas aparentemente simples.

Además, el estilismo se complementó con un peinado recogido que dejaba ver sus rasgos con naturalidad, incluyendo sus ya característicos mechones canosos, un detalle que también ha sido celebrado en sus apariciones recientes.

Una noche donde la moda se encuentra con la ciencia

Más allá del look, el contexto del evento es clave. Los Breakthrough Prize Awards son considerados por muchos como los “Oscar de la ciencia”, ya que reconocen logros en áreas como la física, las matemáticas y las ciencias de la vida.

La propia Salma compartió su entusiasmo por la velada, describiéndola como una noche dedicada a honrar a las mentes que están haciendo del mundo un lugar mejor, reforzando el valor del evento más allá de lo estético.

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La aparición de Salma Hayek en esta alfombra roja resume bien su estilo actual; apuestas seguras con giros contemporáneos, presencia firme y una conexión clara con causas relevantes. Su elección de un vestido negro con transparencias no solo sigue una tendencia, sino que confirma algo que ya es constante en ella: la capacidad de adaptarse sin perder identidad.

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Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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