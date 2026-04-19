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Meghan Markle rompe el silencio tras volver de Australia… y revela la sorpresa de Archie y Lilibet

Después de un viaje lleno de compromisos en Australia, Meghan Markle y el príncipe Harry regresaron a casa… pero no imaginaban el detalle preparado por sus hijos.

Abril 19, 2026 • 
Karen Luna
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Meghan Markle rompe el silencio tras volver de Australia… y revela la sorpresa de sus hijos

Getty Images

Después de unos días intensos en Australia, Prince Harry y Meghan Markle regresaron a casa… pero lo que encontraron en la puerta fue completamente inesperado. Lejos de discursos o apariciones oficiales, fue un detalle familiar el que se robó el momento: una bienvenida preparada por sus hijos que rápidamente conquistó a todos.

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Un “Welcome Home” lleno de amor (y significado)

A través de sus redes sociales, Meghan compartió un vistazo íntimo de su regreso a California. En el video se puede ver un letrero de “Welcome Home” colocado en la entrada principal. Sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet, no viajaron con ellos durante la gira, por lo que este recibimiento marcó el reencuentro tras varios días separados.

De la gira a casa: un contraste muy humano

El viaje a Australia (que incluyó visitas a ciudades como Melbourne, Canberra y Sídney) estuvo enfocado en temas como salud mental, comunidad y apoyo a veteranos. Sin embargo, este momento en casa mostró otra cara de los duques de Sussex, sin cámaras oficiales ni protocolos, solo una familia reencontrándose.

De hecho, durante el viaje, tanto Meghan como Harry hicieron referencias constantes a sus hijos, dejando claro que, aunque no estuvieran presentes físicamente, seguían siendo parte central de su experiencia.

Una vida lejos de lo tradicional (pero más cercana)

Desde que dejaron sus funciones reales en 2020, Meghan y Harry han construido una dinámica distinta, más enfocada en su vida personal y proyectos propios. Este tipo de momentos (como compartir un regreso a casa) refuerza esa imagen de cercanía que han buscado proyectar.

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Aunque el letrero de “bienvenidos a casa” pueda parecer un detalle pequeño, en realidad habla de familia, conexión y esos gestos que no necesitan protocolo para ser importantes.

Meghan Markle
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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