Cinemacon 2026 revela el futuro del cine: estrenos en salas, grandes franquicias y romances ocultos

Con el lanzamiento de la nueva temporada, los grandes estudios reunieron a las estrellas de Hollywood más famosas en Cinemacon de Las Vegas para convencer a los dueños de las salas más importantes de que el cine volverá a verse en el cine. Con la única ausencia de Netflix y Apple, todos, incluyendo Amazon, prometieron que mantendrán los estrenos en la pantalla grande, por un mínimo de 45 días, antes de pasar a las plataformas digitales.

Warner ni siquiera tocó el tema de la compra de Paramount y adelantó que incluso ya tiene programadas para el 2027 las nuevas producciones de Superman, Batman, Game of Thrones, Oceans, El Señor de los Anillos y Gremlins.

Pero el festival escondió también un lado romántico que muy pocos descubrieron. Por ejemplo, la expareja de Tom Cruise y Nicole Kidman pisó la misma alfombra roja de Warner, con apenas unos minutos de diferencia. Y aunque no posaron juntos, Tom había llegado para adelantar las primeras imágenes de ‘Diggers’ y no tuvo problemas en sacarse fotos con otros famosos como Jason Momoa, antes de presentar la nueva ‘Supergirl’, Milly Alcock. Pero Jason tampoco se mostró con la novia Adria Arjona (hija de Ricardo Arjona), para no hacerle sombra cuando ella trajo su propio estreno de ‘Thomas Crown Affair’ con Michael B. Jordan. Como por arte de ‘magia’, los diplomáticos publicistas se encargaron de que Nicole Kidman llegara más tarde, de la mano de Sandra Bullock, muy lejos de las fotos con Tom Cruise, para mostrar las primeras imágenes de una segunda versión de ‘Practical Magic’. Con los estudios Sony, el primer día, también habían proyectado escenas románticas exclusivas de Tom Holland y Zendaya en la próxima ‘Spiderman’. ‘Brand New’.

Day’. Y aunque la realidad se parece a la ficción de aquel superromance, Tom apareció solo. Zendaya recién subió al mismo escenario, al día siguiente, para presentar en vivo el gran final de ‘Dune 3' con Timothée Chalamet (sin Kylie Jenner, que había viajado a Coachella, invitada por Hailey y Justin Bieber).

Durante cuatro días en CinemaCon, Las Vegas se convirtió en el epicentro de Hollywood. Grandes estudios, estrellas y ejecutivos dejaron claro su mensaje: el cine en salas no solo sigue vivo, está listo para reinventarse… incluso frente al avance del streaming. Getty Images for CinemaCon

Sin embargo, Robert De Niro no tuvo ningún problema en posar con la actual pareja, la instructora de artes marciales Tiffany Chen, al lado de Ben Stiller. Habían anunciado la vuelta de la comedia ‘Focker In Law’, donde Stiller será el futuro suegro de... ¡Ariana Grande! Hasta Ryan Gosling mostró un lado romántico cuando entró con un enorme ramo de flores, como una forma de agradecer el éxito de ‘Proyecto Fin del Mundo’, que pasó los 500 millones de dólares en recaudaciones. Claro que era parte de una broma, cuando se las entregó a una señorita de la primera fila, para pedir que fuera pasando las tres docenas de flores, con el resto de los 4.200 invitados.

Los estudios Universal se dieron el lujo de contar con Christopher Nolan y escenas espectaculares de ‘The Odyssey’, antes de entregarle un premio especial a Steven Spielberg, que estrenará otra producción de extraterrestres con el título ‘Disclosure Day’, 50 años después de ‘Encuentros Cercanos’.

En el ámbito profesional, también hubo bastante acción detrás del suspenso dramático de la venta de Warner, cuando el grupo Cinema United, que representa 30.000 salas de cine, declaró una total oposición al acuerdo comercial que todavía necesita el voto final de los accionistas y la aprobación del Departamento de Justicia. Y mientras el CEO de Netflix se reunía a escondidas con Cinema United (solo porque habían programado la misma reunión cuando ellos iban a ser los dueños de Warner), Paramount prometió que para cuando sean los nuevos dueños, seguirán produciendo más cine que nunca, trayendo incluso a Johnny Depp con la total transformación de Scrooge de Christmas Carol (todavía mejor que la actuación anterior de Jim Carrey). Incluso pretenden llevar al cine espectáculos filmados en vivo, como la superproducción en 3D de Billie Eilish, que ella misma presentó con el director de lujo James Cameron (antes que lo pregunten, no va a incluir la fabulosa escena que Billie tuvo en Coachella con Justin Bieber cantándole ‘One Less Lonely Girl’, porque la habían filmado antes).

Entre anuncios millonarios y grandes franquicias, CinemaCon también dejó momentos que pocos notaron. Getty Images for CinemaCon

La lluvia de estrellas de cine tampoco había terminado cuando Dwayne Johnson se presentó por duplicado. Primero, con Jack Black y Kevin Hart por otra historia de ‘Jumanji Open World’, donde actúan con acento español porque son parte de la versión del famoso juego Jumanji, en español. Para cuando estaba por terminar la semana, Dwayne volvió con la presentación de Disney, para la versión en vivo de Moana, con el lado emocional del parecido de Maui, cuando La Roca sacó de su bolsillo una verdadera foto del abuelo, Peter Maivia, con los tatuajes del cine que en la realidad representaban su verdadero título de Gran Jefe, como una especie de rey de Samoa.

Incluso para ‘Toy Story 5' trajeron la viva voz original más famosa de la versión en inglés de Woody y Buzz, con Tom Hanks y Tim Allen. El director Jon Favreau después mostró más escenas de Mandalorian con Baby Yoda y el gran protagonista Pedro Pascal, que también está en la esperada ‘Avengers Doomsday’ como parte de Los 4 Fantásticos, a la par de superhéroes de X-Men y Avengers. Así fue que dieron la mayor sorpresa, con Robert Downey Jr. bajando entre la gente, para reunirse con Chris Evans, una vez más en el cine.

Habían pasado cuatro días de puro cine, en un lugar como Las Vegas, donde los grandes estudios apostaron a lo grande para competir con Netflix, muy lejos de Netflix. La idea es volver al formato original, protegiendo los estrenos en las salas de cine, donde el año pasado superaron los 33.500 millones de dólares. Las reservas de la nueva ‘The Devil Wears Prada 2' con Meryl Streep y Anne Hathaway, junto con los recientes éxitos de ‘Proyecto Fin del Mundo’ de Ryan Gosling y ‘Super Mario Galaxy’ con las voces de Chris Pratt y Jack Black, demuestran que la gente quiere seguir viendo cine, en el cine, cuando el cine es buen cine.