Lady Kitty Spencer reinventa el vestido rojo con corset en The Devil Wears Prada

El universo de la moda y el cine vuelve a alinearse, y esta vez la protagonista fues Lady Kitty Spencer. Durante la premiere europea de The Devil Wears Prada 2, la sobrina de la princesa Diana deslumbró con un vestido rojo con corset que inmediatamente evocó uno de los momentos más icónicos del estilo en pantalla. Su aparición no solo fue elegante, también se sintió como un guiño directo a la estética que convirtió a la película en un referente de moda.

Un homenaje con sello propio a Anne Hathaway

El look de Kitty no fue casual, todo apunta a que tomó inspiración del vestido rojo que llevó Anne Hathaway en la premiere de 2006 de The Devil Wears Prada, cuando interpretaba a Andy Sachs. En esta nueva versión, la modelo apostó por un diseño de Dolce & Gabbana con corset estructurado, escote cuadrado y falda tipo sirena, logrando una silueta poderosa.

Entre flashes, glamour y referencias de moda, la sobrina de de Lady Di logró reinterpretar un clásico sin perder frescura. Getty Images

Lo interesante es cómo este estilismo no se siente como una copia, sino como una reinterpretación. El espíritu del look original está ahí (el rojo vibrante, la feminidad marcada, la presencia) pero adaptado a las tendencias actuales, donde los corsets han vuelto con fuerza como símbolo de estructura y estilo.

Detalles que elevan el look

Si algo distingue a Lady Kitty Spencer es su atención al detalle, y aquí no fue la excepción. Elevó el outfit con joyería llamativa en tonos verdes y dorados, además de un bolso dorado con pedrería que aportó un contraste inesperado pero muy acertado. Su beauty look también jugó a favor con una piel luminosa, labios nude brillantes y un smokey eye cálido que equilibró todo el conjunto.

El estilismo se completó con su característico cabello rubio platinado, peinado en un semi recogido pulido con ondas suaves, logrando ese efecto effortless pero perfectamente cuidado. Mientras tanto, sus hermanas, Lady Amelia Spencer y Lady Eliza Spencer, optaron por looks en negro igualmente sofisticados, creando un contraste elegante sobre la alfombra roja.