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¿Cuánto cuesta el anillo de compromiso de Zoë Kravitz? La cifra que se atribuye a Harry Styles impacta

Un anillo, una aparición pública y miles de teorías en internet, Zoë Kravitz encendió las alarmas al dejarse ver con una joya impactante en el dedo anular.

Abril 22, 2026 • 
Karen Luna
Zoë Kravitz y Harry Styles en una cita en Roma

¿Cuánto cuesta el anillo de compromiso de Zoë Kravitz? La cifra que se atribuye a Harry Styles impacta

Getty Images

El mundo celebrity no deja de hablar de Zoë Kravitz y Harry Styles y es que, tras ser captados en Londres, un detalle encendió todas las alarmas; un enorme anillo de diamante en la mano izquierda de la actriz. Desde entonces, las especulaciones no han parado… especialmente sobre su posible precio.

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El anillo que desató rumores (y cifras sorprendentes)

Todo comenzó cuando Zoë fue vista con un anillo llamativo mientras paseaba con el cantante. Las imágenes rápidamente se viralizaron y desataron rumores de compromiso, aunque hasta ahora ninguno de los dos ha confirmado la noticia.

Lo que más llamó la atención es el tamaño de la joya, diversos reportes coinciden en describirla como un diamante “masivo” o “enorme”, lo que inevitablemente llevó a una pregunta: ¿cuánto cuesta realmente?

Aquí viene lo interesante, de acuerdo con especialistas en joyería, el anillo podría ser un diamante de 10 quilates o más, lo que lo coloca en una liga bastante exclusiva. ¿El precio? Las estimaciones apuntan a que podría superar los 350,000 dólares (alrededor de 6 a 7 millones de pesos mexicanos), dependiendo de la calidad del diamante y el diseño final.

Sí, una cifra que definitivamente impacta… pero que no es tan sorprendente en el mundo de las celebridades, donde este tipo de joyas suelen ser piezas únicas o hechas a medida.

Celebrity Sightings In New York City - March 09, 2026

Un anillo, una aparición pública y miles de teorías en internet, Zoë Kravitz encendió las alarmas al dejarse ver con una joya impactante en el dedo anular.

Getty Images

¿Un compromiso real o solo especulación?

Aquí es donde conviene poner los pies en la tierra. Hasta ahora, todo se mueve en el terreno de los rumores. El simple hecho de que Zoë lleve un anillo en ese dedo no confirma un compromiso, aunque sí lo sugiere culturalmente.

De hecho, no sería la primera vez que una joya genera este tipo de conversación mediática. En el caso de la actriz, relaciones pasadas también se hicieron públicas a través de detalles similares, lo que alimenta aún más la narrativa.

El detalle que lo cambia todo

Más allá del precio (que sigue siendo una estimación), lo interesante es lo que representa. La relación entre Zoë Kravitz y Harry Styles comenzó a captar atención desde 2025, según fuentes cercanas, ha evolucionado rápidamente hacia algo más serio.

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Aunque el anillo podría ser simplemente un accesorio (o una pieza de diseñador, ya que ella es embajadora de marcas de joyería), también podría ser una pista silenciosa de un nuevo capítulo en su historia.

Zoe Kravitz Harry Styles
Karen Luna
Karen Luna
Soy una escritora apasionada experta en SEO, disfruto hacer yoga, una copa de vino con buena compañía y las películas románticas.
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