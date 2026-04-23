El príncipe Louis cumple 8 años y así ha sido su transformación con el paso de los años: FOTOS

El pequeño royal que conquistó al mundo con sus gestos espontáneos ya no es tan pequeño. Prince Louis celebra sus 8 años este 23 de abril, y como ya es tradición, sus padres, el príncipe William y Kate Middleton, compartieron nuevas imágenes para marcar la fecha. En esta ocasión, lo vimos sonriente, relajado y mucho más grande, en una foto tomada durante un paseo en barco, confirmando lo rápido que ha pasado el tiempo.

De bebé real a protagonista de momentos virales

Desde su nacimiento en 2018, Louis ha crecido bajo la mirada pública, pero siempre manteniendo ese equilibrio entre lo institucional y una infancia lo más normal posible. A lo largo de los años, sus apariciones han sido pocas, pero memorables: desde sus primeras fotos en brazos de Kate hasta sus gestos divertidos durante eventos oficiales como el Jubileo de Platino o desfiles reales.

De bebé en brazos de sus padres a protagonista de momentos inolvidables, Prince Louis cumple 8 años y lo hace con una evolución que no pasa desapercibida. Getty Images

Su personalidad ha sido clave en su popularidad. Incluso su propio padre lo ha descrito como un niño con carácter, juguetón y travieso, capaz de robarse la atención con sus expresiones y ocurrencias. Con el paso del tiempo, ese lado espontáneo no ha desaparecido, pero sí ha evolucionado hacia una imagen más madura, aunque igual de encantadora.

Un nuevo retrato que muestra cuánto ha crecido

Las imágenes más recientes no solo celebran su cumpleaños, también funcionan como una especie de línea del tiempo emocional. En los videos compartidos, se le ve disfrutando de la playa, corriendo, jugando y riendo, reflejando una infancia activa y feliz lejos del protocolo más rígido.

Cada nueva aparición de Prince Louis se convierte en tema de conversación, y su cumpleaños número 8 no es la excepción. Más grande, más expresivo y con la misma chispa de siempre, así luce hoy el pequeño royal. Getty Images

Además, muchos han notado el gran parecido físico que tiene con su madre, algo que ya se comentaba desde hace años y que ahora es más evidente.

A sus 8 años, Louis no solo ha cambiado físicamente, también ha ido construyendo su propia identidad dentro de la familia real. De aquel bebé que salía por primera vez del hospital en brazos de Kate, a este niño sonriente que disfruta del mar y la aventura, su transformación es tan evidente como entrañable. Y si algo queda claro, es que seguirá siendo uno de los favoritos del público por mucho tiempo.

